Lola Cortés regresará al quirófano por el cáncer de mama que le fue detectado y esta es la razón.

En octubre de 2023, Lolita Cortés -de 53 años de edad- reveló que tenía cáncer de mama y que se había sometido a una mastectomía.

La actriz de teatro manifestó que se encontraba estable y estaba en un proceso de remisión que duraría 5 años.

Ahora, Lolita Cortés tendrá que volver al quirófano para seguir combatiendo el cáncer.

La también cantante se ha mostrado tranquila y en entrevista con Ventaneando contó que en abril volverá al quirófano.

“Fui al ginecólogo por eso, porque yo estaba teniendo problemas con la matriz, en el sentido de que yo seguía menstruando, a mi edad ya no debería”

Un problema hormonal fue lo que hizo que Lolita Cortés acudiera al médico, fue ahí que descubrió que tenía cáncer de mama.

Lolita Cortés se sometió a una doble mastectomía y actualmente no toma quimioterapia, pero sí medicamento para controlar sus hormonas.

Menciona que fueron sus hormonas las que pudieron provocarle cáncer y por eso se está medicando.

En abril se someterá a una nueva cirugías, pero esta vez para retirarle el útero y así evitar que el cáncer la vuelva atacar.

“Yo no estoy tomando ni rayos ni quimios, pero estoy con un medicamento que lo que hace es acabar con mis hormonas, o sea, bloquear eso que fue lo que me produjo el cáncer (...) fue hormonal, pero eso puede provocar un cáncer de útero, para ya salir de ese problema quitemos todo”

Par evitar que un nuevo cáncer se desarrolle, el médico de Lolita Cortés le recomendó retirarse el útero y en abril se someterá a esta intervención.

“Esa es la que falta, para abril, que es lo esperamos ya hacer” dijo Lolita Cortés, quien se mostró optimista sobre su salud.

La polémica juez de La Academia ha mantenido en privado su estado de salud y suele dar pequeños detalles de su avance.

Recientemente se sinceró con Ventaneando para celebrar el apoyo de su familia en este momento tan crítico.

Lolita Cortés cuenta que su familia tomó la noticia con fuerza y hasta el momento no se han derrumbado.

“Tengo una familia maravillosa que está conmigo en las buenas y en las malas, ninguno se ha derrumbado, entonces yo he tenido la fortuna de si me derrumbo, me levantan, así que vamos bien”

Lolita Cortés