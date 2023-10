Lola Cortés, de 52 años de edad, se esfuerza por mantener una sonrisa en su rostro pese a que se encuentra en medio de una dura batalla.

Hace unos meses a la actriz de teatro musical, Lola Cortés, le detectaron un tumor con un alto grado de malignidad, la propia cuenta qué fue lo que le pasó.

Lola Cortés revela ser sobreviviente del cáncer

A su paso por el matutino de TV Azteca Venga La Alegría, Lola Cortés celebró el éxito de “La Palabra secreta: password”, programa que conduce.

Así como, Lola Cortés informó que hace unos meses visitó al ginecólogo quien le descubrió un tumor con alto grado de malignidad, mismo que estaba alojado en el seno izquierdo.

Una vez que lo descubrieron se extirpó a los 15 días; sin embargo, en una nueva consulta le informaron que se trataba de cáncer y debían practicarle una mastectomía.

Afortunadamente todo salió bien por lo que el siguiente paso es pasar 5 años en remisión debido a que no tomará quimioterapias o radioterapias ya que al ser tratamientos agresivos podrían debilitarla.

“Me hicieron la mastectomia doble, ahorita estoy vendada y estaré 5 años en remisión” Lola Cortés

Lola Cortés (Venga La Alegría)

Lola Cortés revela cómo descubrió que tenía un tumor

Lola Cortés asegura que aunque suele tocar sus mamas para asegurarse que todo se encuentre bien, nunca sintió el tumor.

De hecho, Lola Cortés lo descubrió porque su ginecólogo por rutina le mandó a hacer una mastografía pero también un ultrasonido.

La mastografía salió divina, pero el ultrasonido arrojó los verdaderos resultados, tenía cáncer de mama.

“Lo que él tocaba y yo toqué, para mí no era una bola, era algo, la punta del iceberg, era inmenso”, narra y agradece que gracias a su ginecólogo sigue con vida.

Lola Cortés (Venga La Alegría)

Con una increíble actitud y con muchas ganas de seguir realizando proyectos, pero sobre todo viviendo, aconseja a las mujeres que pasan por una situación similar no rendirse.

Y aclara: “A mí las mamas no me hacen mas o menos mujer”, y señalándose los senos agrega: “Esta no es mi carrera, mi carrera es la voz, la actuación y todo eso”.

Finalmente echa a la basura la frase “yo moriría por mi familia”, no, ella quiere vivir para su familia.