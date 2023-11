Hace unas semanas, Lolita Cortés reveló estar enfrentando el cáncer de mama, luego de que en una visita al ginecólogo le detectaron un tumor con alto grado de malignidad.

Sin embargo, también contó que se sometió a una operación para enfrentar el cáncer de mama y ante ello tomó una decisión drástica sobre sus senos.

Esta fue la operación a la que Lolita Cortés se sometió por el cáncer de mama y la dura decisión que tomó para enfrentar la situación con amor propio.

En silencio y lejos de declaraciones en medios de comunicación, fue como Lolita Cortés enfrentó la noticia de un tumor de alto grado de malignidad en el seno.

En Venga La Alegría, la crítica de canto contó haberse sometido a una operación para enfrentar el cáncer de mama, siendo una doble mastectomía.

¿Y qué es una mastectomía?

Como Lolita Cortés se mostró muy positiva ante la situación que enfrentó hace unos meses, las personas se preguntan qué es la mastectomía, la cirugía que le hicieron para quitarle el tumor en el seno.

La mastectomía a la que se sometió la crítica, es una “operación quirúrgica que consiste en la extirpación de la glándula mamaria o una parte de ella”.

Lolita Cortés contó que su mastectomía fue doble, es decir, mediante una cirugía le quitaron ambas mamas, por motivo del cáncer que le detectaron.

Se sabe que actualmente, Lolita Cortés “está vendada” pues la operación es reciente, aunque sí le permite trabajar.

Lolita Cortés se sometió a una doble mastectomía por motivo del cáncer de mama que le detectaron, pero el que le quitaron ambos senos fue decisión propia.

En una reciente entrevista mostrada en Sale el Sol, la crítica compartió que el tumor que le detectaron solo fue en el seno izquierdo, por lo que sería ese el único que tenían que quitarle por mastectomía.

Sin embargo, ella le pidió al médico hacerle mastectomía doble , pese a que su seno derecho tenía una baja probabilidad de también desarrollar un tumor.

Lolita Cortés explicó que el quitarse ambos senos, fue demostrarse que su persona “no son mis senos”, sino su canto y su personalidad.

“Yo no vivo de mis senos, no vivo de ellas, yo vivo de mi voz, de mi cuerpo y lo tengo que cuidar, me quitas todo (...)”.

Lolita Cortés, cantante y actriz.