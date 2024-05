Durante una entrevista, Lola Cortés llamó “estupidez” el día en que se enamoró de un hombre 12 años menor que ella.

De acuerdo con Lola Cortés -de 53 años de edad- su exnovio solo la usó para llegar a la fama.

Sin embargo, Lola Cortés señaló que el plan no le funcionó al joven, puesto que ella se dedica al teatro y ahí “no hay fama”.

Lola Cortés recordó su romance con un hombre 12 años menor

Durante el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ de Gustado Adolfo infante, Lola Cortés habló sobre sus amores.

Y aunque actualmente Lola Cortés dijo estar enamorada de una persona que la acepta en todos los sentidos, reveló que cometió errores.

Lolita Cortés, conductora de La Palabra Secreta: Password. (@soylolacortes)

Pues la actriz incluso llamó “estupidez” el día en el que se enamoró de un hombre 12 años menor que ella; él tenía 28 y Lola Cortés 40 años.

Esta persona, que aclaró no conoció en La Academia como mencionaron muchos rumores, solo habría intentado utilizarla para llegar a la fama.

Sin embargo, Lola Cortés contó que al joven no le habría salido bien la jugada, ya que ella se dedica al teatro.

“En el teatro no hacemos fama, hacemos una carrera, pero no somos famosos, no soy con quien tú tienes que estar”, le dijo Lola Cortés a su amor del pasado.

Asimismo, Lola Cortés recordó que hubo muchas personas que le advirtieron que el joven la estaba utilizando para “que le sacara un disco”.

Pero ella no se lo creía debido a que no tiene conexiones en el ámbito musical.

¿Quién es la pareja actual de Lola Cortés?

Fue durante el 2022 cuando Lola Cortés dio a conocer que se encontraba felizmente casada con Elías Ajit, un reconocido coreógrafo, bailarín, cantante y actor.

Lola Cortés la compartió el nombre y la apariencia de su esposo en su cuenta de Instagram, luego de que se rumoraba que tenía un romance con un juez de La Academia.

Por lo que ahora, Lola Cortés sube más fotos posando junto a su esposo.