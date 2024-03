Lizzo -de 35 años de edad- se retira oficialmente de la música. Todo esto en medio de críticas por su apariencia y el escándalo de abuso sexual en el que se vio involucrada por la denuncia de tres de sus exbailarinas.

La rapera escribió un comunicado que compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, revelando que se siente harta por la forma en la que ha sido tratada al ser parte de la industria musical.

Por lo que Lizzo habría tomado la decisión de alejarse por completo de este ambiente, alegando a la par que todo lo que se ha dicho en torno a ella es mentira.

En un comunicado que ha alcanzado ya las 600 mil reacciones en Instagram fue que Lizzo sorprendió a sus fans con el anuncio oficial de su retiro y salida definitiva de la industria musical.

Una de las primeras cosas que mencionó la rapera, fue en torno a la forma en la que se ha sentido últimamente, asegurando que cada vez que se tiene la oportunidad la arrastran al momento de ser criticada o señalada.

“Me estoy cansando de soportar que todos en mi vida y en Internet me arrastren. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré, pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él”.

Cabe mencionar que Lizzo también dedicó unas líneas para hacer una breve referencia al escándalo de abuso sexual que está atravesando, diciendo que son mentiras a las que se ha tenido que enfrentar dentro de la industria.

Alegando además que ya está harta de ser un blanco cada vez más constante de burlas por su apariencia física. Por lo que se despidió con un contundente “Renuncio”.

Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y puntos de vista... siendo el blanco de la broma cada vez por mi apariencia. Mi personaje es criticado por personas que no me conocen y que no respetan mi nombre. No me inscribí en esta mierda. Lo dejo”

Lizzo en Instagram