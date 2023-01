¿Es cierto que Netflix canceló Merlina? Esto es lo sabemos sobre la exitosa serie estelarizada por la actriz Jenna Ortega.

Merlina es una de las producciones más reproducidas desde que llegó el pasado mes de noviembre del 2022 a la plataforma de streaming Netflix.

En su semana de estreno, Merlina superó a Stranger Things en tiempos de visualización por parte de los suscriptores y acumuló más de 400 millones de horas.

Pese a ello, el futuro de Merlina en Netflix comienza a tornarse incierto de cara a una segunda temporada que continúe la trama que vimos de la mano de Alfred Gough Miles Millar y Tim Burton.

Y aunque los fans de Merlina siguen esperando que Netflix haga oficial el anuncio de la continuación de su historia, todo parece indicar que se tomará otro rumbo.

Merlina, serie de Netflix (Netflix)

Por esta razón Netflix podría cancelar la serie Merlina y sacarla de su catálogo

Según reporta The Independent, Netflix estaría en riesgo de perder Merlina y anunciar su cancelación por los derechos de producción que le pertenecen a MGM (Metro-Goldwyn-Mayer).

A pesar de que Netflix quiere conservar Merlina en su catálogo, MGM tendría otros planes debido a la fusión que esta compañía tuvo con Amazon por 8 mil 500 millones de dólares (más de 164 mil 963 mdp).

Esto significaría que Merlina podría alojarse en la plataforma de streaming Amazon Prime Video dejando Netflix.

Merlina, serie de Netflix (Netflix)

No obstante, aunque el panorama luce oscuro, no todo está perdido para Netflix y su audiencia porque de acuerdo con Deadline, “Amazon no planea hacer que todo el contenido de MGM sea exclusivo de Prime Video”.

Razón por la cual Netflix y Amazon podrían llegar a un acuerdo comercia l en el que la compañía de la N roja siga emitiendo la serie de televisión Merlina.

Merlina, serie de Netfli (Netflix)

Segunda temporada de Merlina está en preproducción, pese a rumores de cancelación en Netflix

The Independent, también asegura que la segunda temporada de Merlina está buscando lugares para filmar y contratando guionistas.

Todo esto aunque su futuro esté lleno de rumores que la ven fuera del catálogo de Netflix.

Por su parte, Jenna Ortega y Emma Myers han expresado sus deseo de seguir explorando nuevos temas y arcos argumentales para sus personajes.