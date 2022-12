La actriz Libertad Palomo está de regreso y revela por qué se ausentó tantos años; pues su último papel en la televisión fue en la novela ‘Los Sánchez’.

Libertad Palomo estuvo varios años lejos de los medios, pero en 2021 hizo una breve aparición para hablar de la muerte de Carmen Salinas, con quien trabajó en Aventurera.

Fue en esta obra donde Libertad Palomo interpretó a ‘Bugambilia’ y posteriormente hizo su transición a mujer, pues al inicio de su carrera se llamaba Armando Palomo.

En septiembre de 2022, Libertad Palomo reapareció en redes sociales, pues una persona lo acusó de ser cómplice de secuestro; situación que la actriz negó rotundamente.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Libertad Palomo reveló la razón por la que se alejó de los medios, pero dejó claro que sigue vigente en la actuación.

Libertad Palomo participó por última vez en la televisión en la telenovela ‘Los Sánchez’ y después se dedicó a viajar por México.

Durante 17 años, Libertad Palomo decidió alejarse de los medios, pues solo le preguntaban sobre su transición y no por su trabajo.

“Es que ya nadie hablaba de teatro, ya nadie me preguntaba de la parte artística y como yo les dije, a parte de ser una mujer transexual, soy actriz. Yo no trabajo de transexual, trabajo de actriz”

Libertad Palomo aseguró que ella siempre está de parte de la población LGBT y que es activista, pero una su carrera no tiene nada que ver con sus ideales.

Por otra parte, Libertad Palomo explica que siempre ha tratado de mostrar el lado positivo de su transformación: “Pensé que tenía que ser una cosa positiva, tenía que ser una cosa bondadosa. Yo no pienso en la cosa fea”.

La actriz fue clara al expresar que tras iniciar su transición, decidió mostrar el lado positivo; pues desde el inicio su plan fue ser feliz.

“A mí no me gustan las historias de dolor, de cómo sufro, cómo me han tratado. La vida es así, como es y las cosas hay que tomarlas como viene”

Libertad Palomo