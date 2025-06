Leslie Gallardo -de 25 años de edad- calló a Manelyk González por ensuciar el recuerdo de su relación con Emilio Osorio.

Y es que Manelyk González -de 36 años de edad- aseguró que Emilio Osorio “cambia de novia como cambia de calzones”.

Leslie Gallardo sale en defensa de Emilio Osorio y calla a Manelyk González

La influencer Leslie Gallardo fue como invitada al programa de La Mesa Caliente, en el cual dio respuesta a las declaraciones de Manelyk González.

Quien acusó que Emilio Osorio -de 22 años de edad- cambia de novia “como de calzones”

Emilio Osorio y Leslie Gallardo (@emilio.marcos / Instagram)

Al parecer, el fin de la relación quedó en buenos términos, por lo que Leslie Gallardo dijo no tener que hablar mal de su ex, Emilio Osorio.

En respuesta a Manelyk González, la también ex Acapulco Shore defendió que ambos pueden cambiar de pareja cuantas veces quieran.

Pues es válido no querer estar en una relación donde uno no se siente cómodo o siente que ya no pertenece.

Fue a finales de mayo de 2025 cuando se confirmó el fin de la relación entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio.

Siendo las malas lenguas quienes aseguraron hubo infidelidad de por medio.

Sin embargo, Leslie Gallardo también aprovecho el espacio para desmentir estos rumores.

“No hubo infidelidad, ninguno le fue infiel al otro. Nadie traicionó a nadie, las relaciones terminan y sí puede ser de manera sana”, comentó.

Manelyk González (Instagram | Manelyk González)

¿Por qué Leslie Gallardo y Emilio Osorio terminaron su relación?

A finales de 2023, Emilio Osorio y Leslie Gallardo hicieron pública su relación.

Esto después de que el joven cantante terminada su última relación con la actriz Karol Sevilla.

Tanto Emilio Osorio como Leslie Gallardo se dejaron ver enamorados durante mucho tiempo.

Y aunque anunciaron el final de su relación sin agregar michos detalles, fue la influencer quien dio una pista al respecto.

Pues en La Mesa Caliente también hizo un comentario de lo que aprendió de su relación con el cantante.

“Para mi siguiente relación voy a ser menos mediática”, reveló Leslie Gallardo.

Dando a entender que el que su relación fuera tan pública los terminó afectando.