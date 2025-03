Laura G reclama a Mara Patricia Castañeda por revivir entrevista de Daniel Bisogno donde la criticó, pues considera que solo busca monetizar.

La muerte de Daniel Bisogno sigue causando gran controversia en el medio del espectáculo, y es que sus declaraciones no siempre fueron las más adecuadas.

En esta ocasión, Mara Patricia Castañeda -59 años de edad- decidió recordar una entrevista que le dio Daniel Bisogno en donde criticó que TV Azteca hubiera contratado a Laura G luego de su paso por la competencia.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, por lo que Laura G -de 39 años de edad- no dudó en reaccionar en contra de Mara Patricia Castañeda.

Laura G criticó que Mara Patricia Castañeda haya revivido justo ese momento de su conversación con Daniel Bisogno, ahora que el conductor de Ventaneando ya no está.

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Laura G explota contra Mara Patricia Castañeda por revivir entrevista donde Daniel Bisogno habla mal de ella

A través de su cuenta de Instagram, Mara Patricia Castañeda revivió un fragmento de la entrevista que tuvo con Daniel Bisogno en 2019 donde hablaba sobre algunas incorporaciones de TV Azteca.

En su conversación, Daniel Bisogno mostró su inconformidad con la contratación de Laura G, quien se incorporó a TV Azteca en 2018 luego de su paso por la televisora de San Ángel.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y algunos usuarios empezaron a etiquetar a Laura G.

Laura G no dudó en responder a este video arremetiendo contra Mara Patricia Castañeda por revivir está polémica a menos de un mes de la muerte de Daniel Bisogno.

“Qué tristeza ver como revives un recorte de una declaración que hizo hace tiempo una persona que hoy ya no está entre nosotros” Laura G

Lamentó que a diferencia de lo que le enseñó cuando trabajó con ella, ahora priorice el morbo para poder monetizar, dejando a un lado la ética profesional.

“Recuerdo cuando en el equipo de espectáculos nos pedías que no usáramos el morbo en nuestro contenido. Hoy tal parece que los tiempos han cambiado y por encima de la ética está la monetización. Abrazos” Laura G

Debido a que su comentario desapareció, Laura G decidió publicar la captura en su cuenta de Instagram.

Aunado a esta respuesta, Laura G siguió asegurando que regularmente no contesta cuando tratan de usarla para generar polémica.

Sin embargo, en esta ocasión no se quiso quedar callada y dejar pasar por alto esta situación.

“Trato de nunca meterme en problemas, pero calladita no me veo más bonita. Muchas veces he guardado silencio cuando me han atacado, cuando me han usado, cuando han hablado de mí y siempre hice caso omiso. Pero hoy no se me antojó” Laura G

Laura G (@lauragii / Instagram )

Laura G lamenta que ahora se quiera usar a Daniel Bisogno para revivir una polémica

Laura G también se refirió al tema en su programa de radio, donde recordó que Mara Patricia Castañeda fue su jefa hace muchos años.

En su conversación, Laura G señaló que en su momento recibió una disculpa por parte de los ejecutivos de TV Azteca y que incluso a Daniel Bisogno se le suspendió unos días.

Laura G destacó que nunca le reclamó a Daniel Bisogno, pues se trataba de una opinión que él tenía.

“Cuando pasa esto, a mí me mandan hablar de dirección y me piden una disculpa y me dicen: ‘es que no podemos atacarnos entre familiares’ y a Daniel creo que lo suspenden unos días de cuadro, nunca le reclamé, nunca le dije nada porque si él pensaba eso de mí adelante” Laura G

En su discurso, Laura G destacó que pasaron los años y cuando se encontraba con Daniel Bisogno en los pasillos de TV Azteca se saludaban, sin nunca ser grandes amigos, pero sí con un trato respetuoso.

Laura G confesó que le da coraje que ahora Mara Patricia Castañeda sacará ese fragmento a tan solo unos días de la muerte de Daniel Bisogno.

En ese sentido, Laura G lamentó que se use así a Daniel Bisogno para monetizar cuando ella ni si quiera le reclamó que era la afectada.

“A mí lo que me da coraje ahora, es que ha pasado un mes de que Daniel Bisogno murió y Mara Patricia aprovecha para sacar ese fragmento de la entrevista y lo vuelve a sacar a relucir, con estos videos ella monetiza en su canal y qué triste que suba un video de una persona que no está en este mundo para defenderse si cuando yo ni en vida fui a reclamarle” Laura G

Finalmente, Laura G se dijo sorprendida que se dejará la ética profesional solo para monetizar.

“Es feo cuando se lucra con la imagen de alguien más porque no tiene otra intención más que lucrar, que el video se monetice, desconozco si ella maneja la cuenta (...) fue mi jefa mucho tiempo y me sorprende porque algo que nos pedía era la ética en la información y de compartir, que el morbo no te ganara” Laura G

¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre Laura G en entrevista con Mara Patricia Castañeda?

Daniel Bisogno era conocido por no tener filtro cuando hablaba, por lo que muchas veces sus declaraciones solían generar gran controversia.

Y su entrevista con Mara Patricia Castañeda no fue la excepción, pues no dudó en pronunciarse en contra de la contratación de Laura G en TV Azteca .

Daniel Bisogno consideró que Laura G no tenía los méritos suficientes para que llegara a TV Azteca y tuviera un importante espacio.

Para Daniel Bisogno, Laura G no había destacado como conductora, por lo que no entendía qué hacía en la televisora.

“¿Qué hace Laura G en TV Azteca? ¿Qué méritos tiene como conductora o como periodista como para darle (espacio)? La verdad es que deja mucho que desear, muchísimo, es bastante mala” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno incluso recordó la polémica de Laura G que marcó su salida de la televisora de San Ángel, pues creía que su historia personal y profesional no había caído bien a todos.

“La gente no olvida y trae una historia que no a todo el mundo le gustó” Daniel Bisogno

En su conversación, Daniel Bisogno lamentó que Laura G había sido anunciada con bombo y platillo, pero dejó en claro que ya no quería hablar más, pues podría ser sancionado.