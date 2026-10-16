El cantante argentino Cristian Zuárez se mantiene al pendiente de la salud de Laura Bozzo, quien permanece hospitalizada en Acapulco tras una intervención por una úlcera gástrica.

Laura Bozzo continúa en cuidados intensivos, según explicó Cristian Zuárez, quien confirmó que la operación realizada el martes transcurrió exitosamente y expresó preocupación por su recuperación.

Aunque Cristian Zuárez y Laura Bozzo terminaron su relación en 2017, después de más de 17 años juntos, el cantante aseguró que permanece disponible para acompañarla.

¿Qué dijo Cristian Zuárez sobre la salud de Laura Bozzo?

Zuárez explicó que Laura Bozzo permanece estable en cuidados intensivos y que espera comenzar a respirar por sus propios medios tras la intervención médica.

El argentino recordó que la conductora enfrentó una situación delicada en 2016, cuando también necesitó respiración asistida y fue sometida a una intervención intestinal.

Para Zuárez, aquel antecedente vuelve especialmente dolorosa la situación actual, pues recordó las dificultades que enfrentó Bozzo durante su recuperación y las consecuencias físicas posteriores.

Laura Bozzo (Instagram/@laurabozzo_of)

Pese a la separación, el cantante expresó su intención de acompañar a Bozzo y estar junto a sus hijas si ellas consideran necesaria su presencia.

Zuárez señaló que, mientras espera alguna llamada, permanece atento desde donde se encuentra y envía oraciones para que la conductora pueda superar este momento.

El cantante también manifestó confianza en la fortaleza de Bozzo y aseguró que espera verla recuperarse para retomar sus proyectos, incluido otro reality mencionado durante la conversación.

Por su parte, Bozzo informó mediante Instagram que se encuentra bien y tranquila, acompañada por su familia y médicos, además de agradecer las muestras de cariño.