Laura Bozzo llama “mosca” a Alfredo Adame tras acusarla de trata de personas. En diversas ocasiones el conductor señaló que podía meter a la peruana a la cárcel pues tiene pruebas en su contra.

Tras ser acusada por defraudación fiscal, Laura Bozzo se mostró muy contenta de poder regresar a la televisión ahora de la mano de Telemundo e Imagen Televisión.

En medio de su felicidad por los nuevos proyectos que tiene, Laura Bozzo mostró su molestia al ser cuestionada sobre las declaraciones que ha hecho Alfredo Adame en donde asegura que tiene las pruebas de que cometió delitos en México.

En diversas ocasiones Alfredo Adame ha demostrado su enemistad con Laura Bozzo. En diversas ocasiones, el conductor ha acusado a la peruana de trata de personas.

De acuerdo con Alfredo Adame tiene todas las pruebas necesarias para poder demandar a Laura Bozzo. El presentador confesó que ya tiene una carpeta lista para demostrar que la peruana cometió varios delitos en México.

En un encuentro con varios medios, Laura Bozzo fue cuestionada sobre las acusaciones que hizo en su contra Alfredo Adame, sin embargo la conductora mostró su molestia por este tema.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz se puede ver como Laura Bozzo se negó a hablar sobre Alfredo Adame y prefirió atender a algunos seguidores que se encontraban en el lugar.

Al escuchar el nombre de Alfredo Adame, Laura Bozzo volteó a ver al cielo mientras que señalaba “Ay, por favor”.

Ante la insistencia de la reportera sobre los dichos de Alfredo Adame de que Laura Bozzo ha contratado a personas peruanas de manera ilegal, la conductora señaló que a ella es a quien la contratan.

“Hay Alfredo Adame, no me vengas con … yo no me peleó con moscas. Que diga lo que le dé la gana”

Laura Bozzo