Laura Bozzo promete no meterse en más problemas en su regreso a la televisión y asegura que se encuentra renaciendo después de haber estado muerta.

Tras los problemas legales que enfrentó por defraudación fiscal, Laura Bozzo se encuentra lista de regresar a la televisión con un nuevo proyecto en el que promete darles a sus seguidores lo que quieren.

Al ser cuestionada sobre su disputa legal con Gabriel Soto e Irina Baeva, Laura Bozzo se negó a hablar del tema pues aseguró que son sus abogados quienes se están encargando del caso.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Laura Bozzo dice que por su boca ya no se meterá más en problemas

Tras ocultarse en un sitio “pobre” y “humilde” del Estado de México (Edomex) para no ser aprehendida, Laura Bozzo se encuentra lista para regresar a la televisión.

A través de sus redes sociales, Laura Bozzo se ha mostrado muy feliz de poder estar de regreso en Telemundo, luego de que en 2006 dejó de formar parte de la cadena.

Laura Bozzo fue interceptada por el periodista Edén Dorantes y aunque trató de huir para no ser entrevistada, terminó aceptando contestar la pregunta del reportero.

En el video Laura Bozzo le aclaró al reportero que no podía hablar de muchos temas ya que no quería meterse en más problemas.

Laura Bozzo aseguró que tras tres meses en donde se tuvo que esconder, ahora se encuentra muy feliz ya que le están pasando cosas maravillosas.

“A ver no puedo hablar nada, estoy muda. Nada muy feliz, muy contenta, me están pasando cosas maravillosas” Laura Bozzo

En el video Laura Bozzo destacó que ya no quiere meterse en más problemas, por lo que ya no hablará más de situaciones polémicas pues no quiere más controversias.

“Estoy volviendo a nacer, no quiero más problemas en esta etapa en la televisión, seguiré con mi talento pero esta boca no vuelve a meterse en problemas, ya no” Laura Bozzo

Laura Bozzo asegura que está renaciendo tras haber estado muerta

Durante su conversación, Laura Bozzo destacó que se encuentra renaciendo ya que ya le aprobaron dos proyectos, aunque no quiso revelar más detalles.

“Estoy renaciendo después de haber estado muerta, pero no estoy muerta, estoy más viva que nunca y ya con dos proyectos aprobados, o sea que muy rápido en las pantallas” Laura Bozzo

Laura Bozzo puntualizó que ha dejado atrás el programa ‘Laura sin censura’ y ahora busca renovarse con un nuevo programa en lo que les dará a sus seguidores lo que quieren ver.

“El programa ‘Laura sin censura’ se acabó, ya no hay más programas. Y ahora quería reinventarme y me estoy reinventando, lo nuevo es lo que la gente quiere” Laura Bozzo

A pesar de las preguntas del reportero, Laura Bozzo no quiso revelar más detalles sobre sus nuevos proyectos.

“La única que puedo mencionar es Telemundo, mi casa de toda la vida, el lugar donde me inicié profesionalmente, tengo un proyecto ya firmado con ellos y estoy muy feliz porque les debo todo” Laura Bozzo

Laura Bozzo no hablará sobre la disputa legal que tiene con Gabriel Soto e Irina Baeva

Al ser cuestionada sobre la disputa legal que tiene con Gabriel Soto e Irina Baeva, Laura Bozzo se negó a hablar sobre el tema pues aseguró que sus abogados son los que están viendo el tema.

“No sé, eso lo ve mi abogado, apeló, eso es problema de él. No hay nada que tenga que hablar sobre ese tema, eso lo ven mis abogados y como saben en México no hay delito de opinión” Laura Bozzo

Pese a la insistencia del reportero, Laura Bozzo señaló que de ese tema no habla ya que es algo que no le interesa ya que le están pasando cosas muy buenas.

“De ese tema no hablo, no me interesa. Ahorita estoy en una etapa de mi vida muy feliz” Laura Bozzo

Sobre su situación legal por defraudación legal, Laura Bozzo aseguró que va muy bien ya que se encuentra en proceso de negociación para terminar con el problema.

“Estamos bien, viendo, negociando, arreglando, terminando con lo malo” Laura Bozzo