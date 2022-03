Laura Bozzo llega a Imagen TV renovada; se puso botox

Imagen Tv reveló que Laura Bozzo se integrará a su programación y aunque aún no se sabe cuál será su participación en la televisora, ella pronunció “Laura casos resueltos”.

La aparición de Laura Bozzo en el programa ‘Sale el Sol’, el matutino de Imagen TV, sorprendió a todos, pues, además, la controversial conductora llegó con botox incluido.

Laura Bozzo no solo sorprendió al integrarse a Imagen Tv en lugar de Rocío Sánchez Azuara, sino que se mostró renovada, al agregar botox a su rostro.

Laura Bozzo promete no meterse en más problemas en su regreso a la televisión

Ahora, Gustavo Adolfo Infante tendrá una persona más para compartir su gusto por el botox, luego de que lo revelara en ‘Sale el Sol’.

Después de que Rocío Sánchez Azuara regresara a TV Azteca de la mano de Andrés Tovar, su productor y creador de otros programas en Imagen TV, llegó Laura Bozzo.

La aparición de Laura Bozzo sorprendió ante una fuerte presentación que Gustavo Adolfo Infante hizo, llamándola “polémica y animal de la televisión”.

Después de lograr un acuerdo con el SAT y tras haber estado con ficha roja, la abogada adelantaba que iba a regresar con un programa con el mismo formato que ‘Laura en América’.

En donde presentaba casos de personas que necesitaban su ayuda, exponiendo las condiciones en que vivían y sus historias de abuso.

Escapándosele un ‘Laura casos resueltos’ adelantó que tratará el caso de unas hermanas siamesas unidas por la espalda, que ningún otro programa similar quiso tratar.

Aludiendo a que este será el nombre de su programa en Imagen TV, sin embargo, dijo no podía revelar la fecha en que se integraría a la programación.

Asimismo, Laura Bozzo llegó ‘Sale el Sol’ arremetiendo contra los programas, similares a los de ella, que no resolvían nada y todo lo hacían a modo de farándula.

“Infinidad de cosas que se han logrado gracias a mí, no basta que la señora venga acá y diga “ay, yo voy a ayudar a la gente, yo voy a solucionar todo,”, no, obra, obras son amores y no palabras y yo voy a demostrarlo”.

Laura Bozzo, abogada.