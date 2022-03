Laura Bozzo muestra cómo se ve antes y después de maquillarse (VIDEO)

Laura Bozzo muestra cómo se ve antes y después de maquillarse, tras varias críticas por su apariencia, la conductora compartió cómo es que de verdad luce.

A través de sus redes sociales, Laura Bozzo se ha mostrado muy contenta de poder regresar al trabajo luego de que se ocultó por tres meses.

Tras ser acusada por defraudación fiscal, Laura Bozzo ya se encuentra lista para regresar y aseguró que en esta semana se podrá conocer cuál es el nuevo proyecto del que formará parte.

Laura Zapata se sorprende al enterarse que Laura Bozzo ya no está en México

A finales de febrero Laura Bozzo reveló que había firmado un importante contrato con una televisora de Estados Unidos. De inmediato surgieron rumores que señalaron que se iría de México.

Sin embargo ahora Laura Bozzo adelantó que se encuentra en la Ciudad de México en donde promocionará su nuevo proyecto y se mostró muy emocionada sobre el futuro.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo se mostró muy entusiasmada por empezar esta nueva etapa en su vida, pero no quiso adelantar más detalles sobre lo que está planeando.

Laura Bozzo utilizó su plataforma para compartir un antes y después del maquillaje. El video sorprendió a sus seguidores pues en diversas ocasiones la presentadora ha recibido críticas por su apariencia física.

Con la canción ‘Ábranse Perras’ de Gloria Trevi, Laura Bozzo compartió su cambió y agradeció al maquillista y estilista por hacer su cambio posible.

En su mensaje Laura Bozzo se dijo muy emocionada con todas las cosas que se vienen e incluso señaló que ya había aprendido su lección por lo que sus errores del pasado no los cometerá más.

“Con mi canción favorita me siento muy emocionada y agradecida con Dios sobre todas las cosas prometido aprendí mi lección besos los amo”

View this post on Instagram

Minutos antes había compartido una imagen de su apariencia señalando que se encontraba lista para esta nueva etapa que se viene.

Durante el 2021 Laura Bozzo estuvo envuelta en varias polémicas luego de que fue acusada por defraudación fiscal.

Tras varias especulaciones sobre su paradero, Laura Bozzo confesó que permaneció escondida durante tres meses en un sitio del Estado de México y no en Acapulco, Guerrero, como se especulaba en un inicio.

En entrevista para ‘Chisme no Like’ Laura Bozzo señaló que se mantuvo en un lugar muy pobre alejada de sus privilegios.

“Te puedo jurar por mis hijas que nunca estuve en Acapulco, estuve en un lugar muy pobre, muy humilde, en zonas muy populares del Estado de México... no te voy a decir el lugar ni nada, pero era un sitio muy pobre, no te puedes imaginar, pero esa es la gente que a mí me protegió”

Laura Bozzo