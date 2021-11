Alfredo Adame ya no cree en la justicia tras la suspensión de la orden de aprehensión contra Laura Bozzo. En entrevista con varios medios, el presentador destacó que la conductora peruana no se ha librado de los problemas legales.

Visiblemente molesto Alfredo Adame destacó que no podía creer como las autoridades habían actuado en favor de Laura Bozzo, después de todas las pruebas en su contra.

Alfredo Adame arremetió contra Laura Bozzo pues aseguró que no se trata de una persona sino que es un “monstruo”.

El lunes 22 de noviembre Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al celebrar la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, aunque deberá de seguir el proceso en su contra.

En entrevista con varios medios, Alfredo Adame fue cuestionado sobre la situación de Laura Bozzo, luego de que se había pronunciado contra la conductora peruana.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Alfredo Adame se mostró incrédulo de la noticia pues destacó que habían sacado varias fake news en torno a Laura Bozzo.

Alfredo Adame destacó que no sabía que decir por las decisiones de las autoridades. Sin embargo puntualizó que no se encuentra preocupado pues le tiene una sorpresa.

De acuerdo con Alfredo Adame cuenta con una carpeta en la que acusa a Laura Bozzo por tráfico y trata de personas.

“Pero no pasa nada, yo ya tengo integrada la carpeta del tráfico y trata de personas. Con los empleados peruanos que trajo y que no pagaron impuestos, que no se regularizaron, que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y ellos les quitaron el 80 por ciento”

Alfredo Adame