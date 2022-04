Laura Bozzo recuerda que pudo haber sido presidenta de Perú

Luego de que Laura Bozzo anunciara que se integra a Imagen TV, la conductora de televisión fue cuestionada sobre un posible conflicto con ciudadanos de Perú.

Sin embargo, Laura Bozzo no solo detectó que la pregunta veía de ‘Ventaneando’, sino que enseguida le pidió a la reportera que dejara de inventar cosas.

“Perú no me quiere, me ama”, fue lo que Laura Bozzo dijo para después recordar que pudo haber sido presidente de Perú, de tanto amor que le tienen en su país.

Laura Bozzo pudo haber sido política en Perú

Si bien, Laura Bozzo tiene muchos años viviendo en México y ya hasta problemas fiscales tuvo con el SAT, el país que la vio nacer -Perú- también le tiene estima.

Luego de que Laura Bozzo se escondiera en un sitio “muy humilde” en el Estado de México, la conductora ya está libre de culpa y dispuesta a pagar la multa al SAT.

Al ser encontrada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la peruana fue cuestionada sobre posibles problemas legales con personas que había llevado de Perú a México a trabajar.

Ante la incómoda pregunta, Laura Bozzo enseguida cuestiono “¿eres de Ventaneando, verdad?”, diciendo que en el programa solo quieren perjudicarla y no saber de su trabajo.

Por la insistencia de la reportera, Laura Bozzo le pidió no decir mentiras y arremetió demostrándole el amor que Perú tiene por ella.

“Perú no me quiere, me ama, que nadie cuestione el amor que Perú tiene por mi porque hasta de candidata a la presidencia me pusieron”. Laura Bozzo, conductora.

Pero ¿Por qué Laura Bozzo no quiso ser presienta en Perú?

Laura Bozzo recordó que ella no huyó de Perú y que tampoco ha pagado mal al país que la vio nacer, e incluso recordó que la quisieron como presidenta pero ¿Por qué no se postuló?

Fue en agosto 2020 cuando los rumores de que Laura Bozo podría incursionar en la política comenzaron, pero no se trataba de México, sino de su país Perú.

A ‘De primera mano’, la conductora dijo que la ciudadanía la había propuesto para las elecciones de abril 2021, pero ¿qué pasó?

Expresó que fueron tantas las obras que hizo para Perú y la persecución política que vivió, que la ciudadanía la proclama para presidenta.

Sin embargo, Laura Bozzo aclaró que, aunque las encuestas iban a su favor, ella no tenía planes de dejar a la televisión y dedicarse a la política.

Y como muestra de ello, es que, pese a que fue prófuga del SAT, Laura Bozzo ya firmó con exclusividad con Telemundo, Imagen TV y está por sacar su bioserie.