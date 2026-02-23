Eugenia Cauduro -de 57 años de edad- despidió a su madre con un conmovedor mensaje y fotos que evidencian su parecido.

El pasado 18 de febrero se confirmó la muerte de Silvia Rodríguez, madre de a actriz Eugenia Cauduro, quien enfrentó una dura batalla contra el cáncer.

Eugenia Cauduro se despide de su madre con fotos que muestran su gran parecido

El domingo 22 de febrero, Eugenia Cauduro compartió una serie de fotos de su madre y un mensaje de despedida donde reconocía su valentía para luchar contra el cáncer.

La primera foto compartida por Eugenia Cauduro muestra a su madre, donde es notorio el gran parecido entre ellas.

Eugenia Cauduro y su mamá, Silvia Rodríguez (Instagram/@eugeniacauduromx)

En otra de las imágenes se ve a la actriz abrazando a Silvia Rodríguez, que evidencia que la actriz heredó los ojos y sonrisa de su madre.

“Mi guerrera hermosa, misión cumplida. La batalla terminó mamita, ahora te toca descansar. Te aplaudo de pie por el ejemplo de resistencia, valentía, fortaleza en todo momento y sin perder las ganas de vivir” Mensaje de Eugenia Cuduro a su madre

Eugenia Cauduro mencionó que estaba en paz de saber que su madre ya no sentía dolor y recordaría cada experiencia vivida con ella, pues fue una gran lección de vida.

“Te abrazo hasta el cielo donde seguramente estás feliz con tu familia que ya te esperaba y tanto extrañabas” Eugenia Cauduro

Eugenia Cauduro y su mamá (Instagram/@eugeniacauduromx)

Eugenia Cauduro acompañó a su madre en su dura enfermedad

Además de mostrar la belleza de Silvia Rodríguez, Eugenia Cauduro abrió su corazón y vida privada para compartir fotos que detallaban la dura enfermedad de su mamá.

En la serie de fotos que compartió en Instagram se ve a Eugenia Caudoro y su madre en una sesión de quimioterapia.

En otra imagen se ve a Silvia Rodríguez con un pañuelo en la cabeza y sonriendo junto a la actriz.

La mamá de Eugenia Cauduro estuvo junto a su familia y compartió momentos felices como navidades, así como convivencias con sus nietos.

Fans y amigos de Eugenia Cauduro le escribieron mensajes de cariño y le desearon pronta resignación: “Te abrazo con mucho amor reina linda. Ellas jamás nos dejan”, le escribió Andrea Legarreta.