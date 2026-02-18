¿De qué murió la madre de Eugenia Cauduro? Se sabe que Silvia Rodríguez padecía cáncer desde hace años.

La actriz Eugenia Cuaduro- de 57 años- atraviesa momentos complicados tras la muerte de su madre Silvia Rodríguez a los 81 años de edad.

¿De qué murió Silvia Rodríguez, la madre de Eugenia Cauduro?

Este miércoles 18 de febrero se dio a conocer la muerte de Silvia Rodríguez, la madre de Eugenia Cauduro, tras una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada en el programa Hoy por la periodista Martha Figueroa, de 59 años de edad, quien le mandó el pésame a Eugenia Cauduro en plena transmisión televisiva.

¿De qué murió la madre de Eugenia Cauduro? Silvia Rodríguez padecía cáncer (Agencia México)

De acuerdo con Martha Figueroa, Silvia Rodríguez murió la noche del martes 17 de febrero.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de cáncer padeció la madre de Eugenia Cauduro.

En redes sociales, seguidores de Eugenia Cauduro se han sumado a las condolencias por el duro momento que está pasando.

La mamá de Eugenia Cauduro, Silvia Rodríguez, superó los pronósticos que “le daban 1 año de vida”

Silvia Rodríguez logró sobreponerse a los pronósticos clínicos que "le daban 1 año de vida" tras ser diagnosticada con cáncer.

El 17 de junio de 2024, Eugenia Cauduro compartió vía Instagram que su mamá logró sobrevivir 11 años rodeada de sus familiares y seres queridos.

En su emotivo mensaje Eugenia Cauduro se mostró agradecida con Dios y los médicos.

Además de que resaltó la “gran actitud” que tuvo su mamá Silvia Rodríguez para luchar con tenacidad contra su enfermedad durante muchos años.

“Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que definitivamente a sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros. Dios nos bendice a todos los que la queremos por poder seguir a su lado.” Eugenia Cauduro

Eugenia Cauduro destacó la forma en que lo incansable de su madre y que nunca se rindió ante la adversidad.

En su mensaje, Eugenia Cauduro mencionó que esa había sido la enseñanza más grande que aprendió de su mamá Silvia Rodríguez.

Ella es grande Y no me refiero a su edad, que por cierto su corazón es el de una mujer de 30. Es grande por su actitud, por la guerrera incansable que ha sido durante todo este tiempo sin rendirse. Esta ha sido la enseñanza más valiosa que he aprendido de mi mamá. Cómo también saber decir hasta dónde ya no… le pido a Dios que lo que le de de vida sea con la calidad que se merece y hasta el final verla sonreír como siempre lo ha hecho. Te amo ma. Eugenia Cauduro