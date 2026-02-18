Te contamos quién es Eugenia Cauduro, la actriz y exmodelo mexicana con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Eugenia Cauduro vive un momento complicado a nivel personal tras confirmarse la muerte de su madre, Silvia Rodríguez.

¿Quién es Eugenia Cauduro?

Eugenia Cauduro Rodríguez es una actriz y exmodelo mexicana conocida por participar en diferentes telenovelas.

Eugenio Cauduro, actriz y exmodelo mexicana (Eugenia Cauduro / Facebook)

¿Cuántos años tiene Eugenia Cauduro?

En la actualidad, Eugenia Cauduro tiene 57 años de edad. Nació el 20 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México.

¿Quién es el esposo Eugenia Cauduro?

Se sabe que Eugenia Cauduro estuvo casada con Enrique Morán. La pareja duró de 2000 a 2006, su separación llegó tras descubrirse una infidelidad de él.

Tras divorciarse, Eugenia Cauduro ha mantenido su vida sentimental privada.

¿Qué signo zodiacal es Eugenia Cauduro?

Por su fecha de nacimiento, Eugenia Cauduro pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Eugenia Cauduro?

Eugenia Cauduro es madre de dos hijos, producto de su relación con Enrique Morán:

Patricio Cauduro Morán

Luciana Cauduro Moran

¿Qué estudió Eugenia Cauduro?

Se sabe que Eugenia Cauduro estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Eugenio Cauduro también se dedicó a tomar clases de actuación, ballet y jazz.

¿En qué ha trabajado Eugenia Cauduro?

La carrera de Eugenia Cauduro como actriz comenzó a los 22 años .

Los primeros papeles para Cauduro fueron obras de teatro, aunque después tendría sus primera apariciones en televisión.

Las producciones en las que ha participado Eugenia Cauduro son:

Alguna vez tendremos alas (1997)

Una luz en el camino (1998)

Derbez en cuando (1998)

Nunca te olvidaré (1999)

DKDA Sueños de juventud (1999-2000)

El precio de tu amor (2000-2001)

Mujer, casos de la vida real (2001)

Niña amada mía (2003)

Alegrijes y rebujos (2003-2004)

El amor no tiene precio (2005-2006)

Tormenta en el paraíso (2007)

Un gancho al corazón (2008-2009)

Teresa (2010-2011)

Como dice el dicho (2011-2017)

Abismo de pasión (2012)

Que bonito amor (2012-2013)

Gossip Girl Acapulco (2013)

El color de la pasión (2014)

Un camino hacia el destino (2016)

40 y 20 (2016)

La rosa de Guadalupe (2017)

Papá a toda madre (2017)

Hijas de la luna (2018)

Médicos, línea de vida (2019-2020)

Por amar sin ley (2019)

Esta historia me suena (2019-2021)

Quererlo todo (2020-2021)

Amor divido (2022)

Pienso en ti (2023)

Vivir de amor (2024)

A.mar donde el amor teje sus redes (2025)

En 2003, Eugenia Cauduro ganó en la categoría a Mejor actriz de reparto en los Premios TVyNovelas.

Murió Silvia Rodríguez, madre de Eugenia Cauduro

Hoy miércoles 18 de febrero se dio a conocer la muerte de Silvia Rodríguez, la madre de Eugenia Cauduro, tras una dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada en el programa Hoy por la periodista Martha Figueroa, de 59 años de edad, quien mandó el pésame a Eugenia Cauduro en plena transmisión televisiva.

De acuerdo con Martha Figueroa, Silvia Rodríguez murió la noche del martes 17 de febrero.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de cáncer padeció la madre de Eugenia Cauduro; los pronósticos le daban solo 1 año de vida.

El 17 de junio de 2024, Eugenia Cauduro compartió vía Instagram que su mamá logró sobrevivir 11 años rodeada de sus familiares y seres queridos.

“Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que definitivamente a sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros. Dios nos bendice a todos los que la queremos por poder seguir a su lado. Ella es grande Y no me refiero a su edad, que por cierto su corazón es el de una mujer de 30. Es grande por su actitud, por la guerrera incansable que ha sido durante todo este tiempo sin rendirse. Esta ha sido la enseñanza más valiosa que he aprendido de mi mamá. Cómo también saber decir hasta dónde ya no… le pido a Dios que lo que le de de vida sea con la calidad que se merece y hasta el final verla sonreír como siempre lo ha hecho. Te amo ma." Eugenia Cauduro