Nicola Porcella de 36 años de edad ha sido opacado por cucarachas en un evento importante cuando le quitaron la alfombra roja.

Nicola Porcella quiso lucirse en la inauguración de su elegante restaurante en la CDMX pero no se imagino la sorpresa que se llevaría.

Pues ocasiono un zafarrancho al instalar una alfombra roja en donde unas cucarachas interrumpieron en el lugar provocando un incomodo momento.

Nicola Porcella demostró que tiene cabeza para los negocios al asociarse con un empresario para inaugurar un restaurante de comida peruana en la CDMX.

Por lo que, pese a estar saliendo en telenovela de Juan Osorio, Nicola Porcella ha seguido con su lado empresarial e inauguró el restaurante llamado Taypá.

De acuerdo con el periodista Michelle Rubalcava, Nicola Porcella tuvo un momento bochornoso durante el evento de inauguración de su elegante restaurante.

Pese a que era un día importante para Nicola Porcella, el evento contó con la presencia de cucarachas que opacaron su presentación ante los medios.

Pues el influencer mando a instalar una alfombra roja afuera del lugar para darle la bienvenida a la prensa y a los artistas invitados.

Pero no contaba que los vecinos lo reportarían debido a que no esta permitido la alfombra roja ya que estorba en medio de la banqueta.

Mismo que se quejaron y acudió la policía para retirar dicha decoración en el evento de Nicola Porcella.

Sin embargo, a la hora de levantar la alfombra roja iba saliendo un criadero de cucarachas enormes que opacaron la entrada triunfal de Nicola Porcella.

En las imágenes difundidas por Michelle Rubalcava se puede ver como la retiraron y de repente las cucarachas salieron del lugar donde estaban resguardadas.

Ante el zafarrancho que ocasiono las cucarachas, Nicola Porcella reacciona ante el incomodo momento durante su evento.

Nicola Porcella esta en vuelto en una polémica ya que hace un par de días pidió a sus fans atacar a sus críticos, especialmente a Magaly Medina.

Todo empezó cuando la conductora difundió la denuncia de un chef peruano, quien acusó a Nicola Porcella de estafarlo y robarle sus recetas para su nuevo restaurante.

Nicola Porcella criticó el programa de Magaly Medina y le pidió a sus fans que se vuelquen a las redes sociales para supuestamente atacar a la conductora.

Ante esto, Nicola Porcella fue cuestionado sobre si es cierto que se le subió la fama y ahora lo tachan de soberbio.

“El de ya no defenderme porque antes me quedaba callado es ya no ser humilde, entonces yo me voy a defender y no voy a dejar que vuelvan a hablar de mi porque mi familia sufre”

Nicola Porcella