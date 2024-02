Nicola Porcella de 36 años de edad es acusado por un chef de Perú de robarle sus recetas para su restaurante en México.

Nicola Porcella está inmerso en la polémica por un reciente informe del programa Magaly Tv La Firme, quien recogió el testimonio de un chef peruano.

Lo acusa de llevarlo a México y haberlo tenido trabajando en su reciente inaugurado restaurante, para luego despedirlo a solo unos días de su lanzamiento oficial.

Este restaurante, que fusiona la cocina peruana y mexicana, fue presentado a diversos influencers y figuras públicas.

Incluyendo a Wendy Guevara de 30 años de edad, ganadora de La Casa de los Famosos México y gran amiga del artista.

Nicola Porcella se encuentra en el ojo de la huracán después de ser acusado de estafa por un chef peruano.

Quien alega haber sido llevado bajo falsas promesas a trabajar a México en el recién inaugurado restaurante del actor “Taypa Restaurante” ubicado en Polanco, CDMX.

De acuerdo con información del programa Magaly Tv La Firme, el nombre de chef peruano es Carlos Daniel Bustamante, de edad desconocida.

Lo denuncia no solo por incumplir la serie de pagos que le prometieron una vez que empezó a trabajar para él.

Sino que tras despedirlo arbitrariamente, lo reemplazaron y todos se adueñaron de todos los platos y recetas que fueron de su propiedad.

“Me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas y mis presentaciones. Tras pasar la prueba me ofrecen casa, auto, dos mil dólares mensuales, viáticos, todos los gastos pagados; los cuales no se han cumplido en nada”

Carlos Daniel Bustamante afirmó haber sido víctima de un engaño planeado por Nicola Porcella y sus socios.

Quienes presuntamente lo contrataron para aprovecharse de sus recetas y habilidades culinarias sin cumplir sus promesas de compensación.

El chef detalló que se le habían ofrecido beneficios como alojamiento, vehículo, un salario digno y viáticos cubiertos, condiciones que no se materializaron.

Ante las acusaciones presentadas contra Nicola Porcella, Carlos Daniel Bustamante expresó su frustración señalando:

“Me siento ofendido, mal e impotente por lo que me han hecho. No me parece la forma en que se burlaron de mí”.

Carlos Daniel Bustamante