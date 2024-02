Nicola Porcella nos rompe el corazón al revelar que no tiene a nadie con quien compartir su cama y por eso solo duerme abrazado de su almohada.

Aunque San Valentín fue miércoles 14 de febrero, sabemos que este fin de semana aún aprovecharán varias parejitas para verse y celebrar, pero ¿Qué hay de Nicola Porcella?

De forma exclusiva, Nicola Porcella de 36 años de edad, fue cuestionado sobre cómo festejó o festejará San Valentín y su revelación nos hizo llenarnos de ternura, porque una almohada es su mejor compañía.

Nicola Porcella (@nicolaporcella12 / Instagram)

Nicola Porcella está tan solterísimo que duerme abrazado de una almohada

Nicola Porcella está trabajando mucho luego de salir del éxito reality La Casa de los Famosos México, pero tan es así que anda solterísimo y su ritual nocturno nos comprueba que es real.

En muchas ocasiones, famosos niegan estar en relaciones para mantener este lado de su vida en privado, pero todo parece apuntar a que a Nicola Porcella sí le podemos creer.

De forma exclusiva en una entrevista mostrada por Televisa Espectáculos, Nicola Porcella dijo haber pasado el San Valentín solo y bueno, ni este fin de semana festejará.

Pero no solo eso, sino que hizo que el reportero le creyera totalmente que no tiene novia, por la triste forma en que narró que no tiene a quien cucharear por las noches.

Nicola Porcella explicó “no tengo a nadie”, para luego detallar que lo único que lo acompaña por las noche es una almohada, misma a la que abraza.

“No tengo a nadie, duermo solo, abrazo una almohada”. Nicola Porcella, actor.

Tratando de consolar su triste estado de ánimo por la cosa que es su única compañía, Nicola Porcella dijo esperar que el San Valentín 2025, tener sustituta para la almohada.

“Esperemos que el próximo San Valentín abrazar a alguien”. Nicola Porcella, actor.

Nicola Porcella recobra su estado de ánimo y admite que es feliz soltero

Nicola Porcella compartió que su única compañía por las noches es al abrazo que le da a una almohada , pero a pesar de que se mostró triste, luego dijo estar feliz soltero.

El peruano dijo que no tenía una mujer ideal a la qué buscar, admitiendo que en ocasiones él es el problema, “porque ellas son muy exigentes”.

Nicola Porcella (Instagram/@nicolaporcella12)

Sin embargo, prefirió cambiar el tema y admitir que en este momento está disfrutando de su soltería,

“Me gusta la vida de soltero (...) me gusta tanto mi vida así soltero que está difícil que encuentre a alguien, estoy feliz así”. Nicola Porcella, actor.

Finalmente, Nicole Porcella admitió que parte del problema de que esté soltero es que vive con un amigo y Wendy Guevara -de 30 años de edad-, por lo que no podría estar en pareja.

“Imagínate conviviendo con Agustín y Wendy, imagínate cómo podría estar en una relación yo así, son personas que me incitan a la fiesta, me llevan por el mal camino. Yo no puedo con ellos”. Nicola Porcella, actor.

Actualmente, Nicola Porcella lleva seis años soltero, pero espera que esto cambie pronto asegurando que la próxima que llegue será la buena.