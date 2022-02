Lalo Mora niega tocamientos indebidos a fans: “son trucos de la cámara”

Pese a los videos que exhiben sus conductas inapropiadas, Lalo Mora negó haber hecho tocamientos indebidos a varias de sus fans: “Son trucos de la cámara”.

A meses del escándalo, Lalo Mora se reencontró con reporteros, a quienes dio su versión de lo que realmente sucedió con los videos en los que se le ve manoseando a varias mujeres.

Asimismo, Lalo Mora dijo haber sufrido tanto por los ataque en su contra, que su ánimo se vio muy afectado y hasta lloró , aunque ahora está muy feliz con su vida.

En entrevista, Lalo Mora afirmó que él nunca toqueteó a sus fans y que los videos donde parece hacerlo fueron manipulados para hacerlo quedar mal:

Lalo Mora dijo que él no tiene necesidad de hacer tocamientos indebidos a sus fans, pues tiene una pareja y, si llegara a hacerlo, no sería de forma tan pública:

Sobre cómo le afectó el escándalo que desataron los videos donde se le ve tocanto el busto de una fan, Lalo Mora comentó:

Por fortuna, Lalo Mora dijo que recibió ayuda divina para poder superar el escándalo y ahora se encuentra disfrutando de su vida:

“Pero bendito Dios, mi padre Dios me acaba de salvar y no tengo con qué pagarle, esto es un milagro, yo estuve 15 días muerto, esos días no los cuento en mi vida porque volví a nacer, estoy muy contento con ustedes y con mi vida”

En ese ánimo, Lalo Mora se animó a ofrecer disculpas si llegó a agredir de alguna forma a alguien, aunque luego reculó y subrayó que cometió nada malo con sus fans:

“Espero que me disculpen, si es que cometí un error yo, primeramente a Dios, quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí y a la muchacha que se dice que la...”

Lalo Mora continuó su defensa, afirmando que le se disculpó con la joven a la que toqueteó, pero después dijo que “[ella] jamás apareció.

Enseguida, Lalo Mora siguió desmintiendo que sea un acosador de mujeres, presumiento que no tiene necesidad de hacerlo, gracias a sus múltiples parejas:

“No, yo no hago eso [tocar indebidamente a sus fans], no hago eso ni lo voy a hacer jamás..., he tenido muchas novias, no, no voy a cometer el error de..., no soy tonto para, para desgraciar mi carrera”

Lalo Mora