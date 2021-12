Yuridia quiere colaborar con Lalo Mora, pero tiene miedo de que le toque una “chichi”

La cantante mexicana Yuridia confesó que quiere colaborar con el intérprete regio Lalo Mora, pero tiene miedo de que le toque una “chichi”.

Fue durante una entrevista con ‘El Escorpión dorado’ para su canal de YouTube, donde Yuridia compartió su interés por cantar junto a Lalo Mora, luego de que el youtuber le preguntara con quién le gustaría hacer un dueto.

“Me gustaría trabajar con Pablo Alborán porque canta increíble y compone aún mejor”, dijo Yuridia.

“Me gustaría mucho con Lalo Mora, pero ya me da miedo por que me agarre una chichi y eso no está padre”, agregó la intérprete de 35 años.

Recordemos que Lalo Mora ha sido captado abusando de sus fanáticas, al tocarlas sin su consentimiento, sin embargo, un video que se hizo viral en octubre de este año, envolvió al cantante en una gran polémica.

El polémico video por el que Yuridia no trabajará con Lalo Mora

Yuridia confesó durante su participación en el programa de YouTube ‘Escorpión al volante’, que la razón por la que ya no podría trabajar con Lalo Mora, es el video en el que le toca un seno a una fan sin su consentimiento.

En el clip, se puede ver que la fanática de Lalo Mora se acerca a él para tomarse una fotografía, y al despedirse, él aprovecha y sin pena, ni permiso, mete su mano dentro de la blusa de su seguidora.

Ella le retira la mano y lo voltea a ver extrañada, mientras se aleja del lugar.

Luego del incidente, los internautas no tardaron en pronunciarse al respecto y arremetieron en contra de Lalo Mora.

“Pinche pervertido, claramente se ve que la muchacha no buscaba eso”, “Lo hubiera cacheteado”, “Como fan no me acercaría a tomarme una foto con él”, “Por qué no lo denuncian”, “No es la primera vez que lo hace”, escribieron algunos usuarios.

Sin duda, el gran error de Lalo Mora, dejará estragos en su carrera musical, uno de ellos el perder la oportunidad de hacer una colaboración con Yuridia, quien planeaba grabar a dueto con él, antes de ver el video en el que toca el pecho de su seguidora.