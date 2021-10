Lalo Mora justifica tocar a fan; dice que se iba a caer

Lalo Mora justifica tocar a fan en el seno; dice que se iba a caer por culpa de la seguidora, quien se espantó y lo empujo.

El cantante enfrentó las polémicas en las que se ha visto envuelto, luego de ser señalado por hacer tocamientos indebidos y besar a sus fanáticas.

Incluso, el ‘Mijis’, legislador de San Luis Potosí, interpuso una demanda contra Lalo Mora, a quien ahora, le dio la bienvenida “al infierno”.

Lalo Mora enfrenta la polémica tras ser grabado haciendo tocamientos a sus fanáticas, sin su consentimiento. El cantante asegura que se iba a caer y por ello se agarró de ella.

Entrevistado por los micrófonos de ‘Hoy Día’, Lalo Mora aclaró la polémica reciente, en donde se le ve tocando el seno a una fan, quién mostró una cara de disgusto.

El ‘Rey de mil coronas’ aseguró que no tocó de manera consciente a la fanática, sino que esta se espantó y lo empujó, y su mano terminó en su seno.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella”.

Lalo Mora, cantante.