Sandra Itzel -de 30 años de edad- pensó protegerse con la Ley Olimpia cuando Adrián Di Monte difundió videos íntimos y hablaba de sus intimidades con otros.

El lunes 18 de abril, Adrián Di Monte ingresó sin permiso al condominio donde vive Sandra Itzel con el pretexto de entregarle una notificación del divorcio.

La actriz compartió en sus redes sociales videos del suceso y pruebas de las agresiones verbales de Adrián Di Monte, de 33 años de edad.

Sandra Itzel está cansada de los actos de acoso y violencia de Adrián Di Monte y decidió alzar la voz.

La actriz acudió al programa De Primera Mano para hablar del infierno que vivió en su matrimonio con el actor cubano.

Adrián Di Monte tramitó el divorcio en Estados Unidos, lugar donde vivían juntos durante su matrimonio.

Sin embargo, el actor se negó a admitir que había ejercido violencia verbal, física y sexual contra Sandra Itzel, por lo que ella dejó el asunto en manos de sus abogados.

Sandra Itzel reveló que Adrián Di Monte grababa sus encuentros sexuales y luego los difundía sin su autorización.

“Hay hasta abuso sexual donde videos míos personales que me obligaba a grabar, porque a mí no me gustaba grabarme íntimamente (…) Comencé a recibir mensajes de números raros con mi foto haciéndole sexo oral a mi esposo, donde ni siquiera se muestra su cara”

Sandra Itzel