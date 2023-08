Tras darse a conocer que Luis Miguel ingresó a urgencias previo a ofrecer un segundo concierto en Chile, lo que aún no ha confirmado el propio ni el manager de éste, sale a la luz nueva información respecto a su salud.

La comunicadora Cecilia Gutiérrez, asegura que Luis Miguel, de 53 años de edad, no ha mejorado, lo que es evidente ya que ofreció un tercer concierto al que le siguen lloviendo críticas.

Las razones son las mismas, Luis Miguel cantó poco y con voz ronca así como dejó que sus coristas y el público dieran el show que duró menos de dos horas.

Ante esto, la comunicadora, de edad desconocida, asegura que El Sol tuvo que regresar al hospital donde le aconsejaron iniciar un tratamiento de corticoides, lo que le ha permitido seguir arriba de los escenarios aunque no de la forma en que esperaba.

Debido a que el artista no quiere que su condición sea de conocimiento público, ingresó al nosocomio con otro nombre así como pidió mantener todo en secreto, lo que explicaría por qué no existe ningún registro.

¿Qué enfermedad tiene Luis Miguel?

En entrevista con Sale el Sol, la comunicadora chilena asegura que Luis Miguel ha sufrido dolor de cuerpo, de pecho y de garganta, razón por la que regresó a urgencias la noche del martes.

Así como reveló la enfermedad que lo aqueja: “Se le hizo un escáner de tórax para descartar alguna patología y finalmente el diagnóstico de Luis Miguel es una bronquitis”, subrayó.

No obstante dejo entrever que el intérprete no cancelará ningún show sobre todo porque esta sufriendo su falta de voz con cariño puesto que anímicamente se siente muy bien por lo que no deja de enviar besos y saludar a su público, lo que gusta mucho aunque no ha todos.

Luis Miguel (Agencia México )

Luis Miguel no pondrá en pausa su gira internacional

Reiterando que Luis Miguel no tiene contemplado cancelar conciertos, Cecilia Gutiérrez explica que de hacerlo podría tener problemas con los empresarios que pagaron por la gira.

Pero eso no es todo, los problemas podrían presentarse antes ya que el artista ha restado minutos a sus últimas presentaciones. Verás, en Argentina sus conciertos duraron 2 horas mientras que en Chile los recortó a una hora con 45 minutos.

De seguir haciéndolo, fans podrían quejarse ante una institución que proteja al consumidor y éstas podrian multar a la empresa encargada del evento.