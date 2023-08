Tras concluir sus compromisos en Argentina, donde arrancó su gira internacional, Luis Miguel llegó a Chile para llevar a cabo un concierto mas que satisfactorio para sus fans, quienes aplaudieron el profesionalismo del cantante.

Y es que horas antes del show que tuvo lugar en Santiago de Chile, se informó que Luis Miguel, de 53 años de edad, fue hospitalizado de emergencia por un fuerte resfriado, el cual no fue suficiente razón para detener su agenda laboral.

No obstante, no priorizar su salud tuvo sus primeras consecuencias. El segundo concierto de Luis Miguel en el país fue un desastre, asegura parte del público, quien se quejó vía redes sociales.

Fans de Luis Miguel en Chile se quejan porque ni podían cantar y se sintió como ir al karaoke

Luis Miguel volvió a aplicar la fórmula por la que es severamente criticado: cantó poco. En Twitter circulan videos de El Sol dejando que sus coristas y los músicos ofrecieran el espectáculo por el que cobró caro.

Grabaciones muestran al intérprete cantando poco, razón por la que sus seguidores se quejan amargamente:

“Como fan de Luis Miguel estaba esperando el concierto para escuchar en vivo toda su calidad vocal. Si estaba enfermo y no podía cantar bien los de @ProductoraFenix debieron reagendar. Me siento frustrado por no disfrutar el show de calidad que uno esperaba”, cita un tuitero.

Y otro más agrega: “Por su estado de salud el concierto fue un karaoke masivo. Luis Miguel no llegaba a los tonos altos que nos tiene acostumbrados, tampoco cantaba de corrido y tenía que hacer mucho esfuerzo para poder cantar”.

Le llueven las críticas a Luis Miguel tras su fallido concierto en Chile

Las críticas no paran, algunas personas piden no sorprenderse ya que Luis Miguel suele dar lo mejor de sí durante sus primeros shows y luego baja la calidad.

“Deberían haber reagendado, ¿para qué lo hacen cantar? Mas caras me salieron las entradas”, “Y lo que falta, apenas está empezando”, “Decepcionados los que fuimos hoy”, “Está enfermo, tiene que parar o no se va a recuperar bien”, expresan.

Así como hay gente que sale en su defensa pidiendo tener consideración. Hasta el momento el artista no ha cancelado ningún show de su gira y tampoco se ha pronunciado respecto a su actual estado de salud.