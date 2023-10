Sasha Sokol ya respondió a la insensible petición del hijo de Luis de Llano y asegura que nunca volvería a trabajar con el productor.

El proceso contra Luis de Llano continúa y es que, aunque Sasha Sokol confirmó que ganó las dos primeras instancias, el productor de 78 años de edad aseguró que seguirá apelando.

Sin embargo, quien se metió a la polémica fue el hijo de Luis de Llano, quien no dudó en salir en defensa de su papá, pero revictimizó a Sasha Sokol.

En entrevista con varios medios de comunicación, Luis de Llano Stevens aseguró que Sasha Sokol no sufrió abuso por parte de su papá.

Y le hizo la insensible petición de que se uniera a su papá para crear una fundación. Sasha Sokol ya respondió a estas declaraciones.

Le recordó a Luis de Llano Stevens que si la historia no había sido como ella lo había contado, no habría ganado las primeras dos instancias legales.

En septiembre del 2023, Sasha Sokol informó que en la segunda etapa de su proceso legal, se confirmó la sentencia contra Luis de Llano por daño moral.

Luis de Llano destacó que seguiría apelando, pues considera que el proceso legal ha tenido “violaciones, irregularidades e ilegalidades”.

En medio de la polémica, el hijo de Luis de Llano no dudo en salir en defensa de su padre, pero generó gran controversia al poner en duda las declaraciones de Sasha Sokol.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Sasha Sokol ya le respondió a Luis de Llano Stevens luego de que declaró que la cantante no habría sufrido un abuso por parte de su padre pues él había estado ahí.

“Mira, si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera instancia, si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la segunda instancia”

Sasha Sokol