El humor negro de Jair Sánchez, lo puso en aprietos. El influencer mexicano está siendo funado en redes sociales por la polémica petición que le hizo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Jair Sánchez pidió a Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, esterilizar a la gente de escasos recursos, lo que generó polémica y desató un debate en redes sociales.

Jair Sánchez pide esterilizar a la gente de bajos recursos

A través del podcast “Guácala qué rico“, Jair Sánchez, de 24 años de edad, lanzó su petición a Claudia Sheinbaum:

“Yo le quiero hablar muy seriamente a Claudia (Sheinbaum): Deberías esterilizar a la gente. Tú llega un día a la calle y les preguntas: ‘¿Cuánto dinero hay en tu cartera? Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos” Jair Sánchez. Influencer mexicano

Empeorando la situación, Jair Sánchez aseguró que los niños de la calle “vienen en trío”.

“Vas en el semáforo y ves un montón de niños, y la mamá todavía con otros. Vienen en tríos, trillizos” Jair Sánchez. Influencer mexicano

Los desatinados comentarios pararon cuando el compañero del influencer aseguró que los niños que venden en cruceros son funcionales puesto que en el camino siempre se antoja algo.

“Bueno sí ¡No los esterilices! Que sigan vendiendo cositas ” Jair Sánchez. Influencer mexicano

Jair Sánchez abre un debate en redes sociales

Por sus comentarios sobre las personas de bajos recursos, Jair Sánchez está siendo funado en redes sociales, lugar donde lo llaman “clasista” y “discriminador”.

Gente reprueba que Jair Sánchez se haya referido a la gente de bajos recursos como una carga, olvidándose que son ciudadanos con derechos y no un problema social .

Así como señalan que su comentario reproduce estereotipos que asocian la pobreza con la ignorancia e irresponsabilidad.

Jair Sánchez (Instagram/@jairsanchezz)

No obstante, también hay gente que piensa como él y que lo defiende por decir las cosas como son, pero de una forma incorrecta.

“Lo dirá de broma, pero es buena idea”, “Tiene más propuestas Jair, que los diputados de Morena”, “Qué onda con ese comentario”, “Clasista”, expresan.

Por su parte, Jair Sánchez aún no aborda con claridad la situación.

En sus historias de Instagram, el influencer publicó una foto desde su cama con la leyenda: “Jenni, tú siempre me vas a ent

ender”.

Jair Sánchez en medio del escándalo (@JairSanchezz / Instagram)

Enseguida se reproduce la canción de Jenni Rivera, “Ovarios”, la cual en uno de sus versos dice:

“Todos publican mi nombre. Muchos con malas noticias. Ya no hayan cómo quemarme. Mientras me muero de risa. Síganme dando más fama. Yo los miro de acá arriba”