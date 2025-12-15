Después de que Jair Sánchez fuera cancelado en redes por un comentario en donde hacía una petición para que los pobres fueran esterilizados, por fin habló sobre su polémica.

¿Qué dijo Jair Sánchez sobre su polémico comentario de esterilizar a la gente pobre?

Y es que durante un podcast, Jair Sánchez tocó el tema de su comentario polémico, en donde hacúa una petición al gobierno para esterilizar a la gente pobre.

Y es que como era de esperarse, este comentario hizo que muchas personas comenzaran a atacar a Jair Sánchez, por lo que ahora el influencer respondió:

“Yo dije que deberían esterilizar a los pobres. No lo van a hacer, o sea, ¿tú crees que la presidenta va a decir ‘¡ay, que buena idea. Lo voy a hacer!’? Porque dije que salieran a la calle de que preguntaran que cuanto dinero tienes en la cartera, y si tenían menos de 100 pesos que los esterilizaran. ¿Qué esperas de mi? Nada, o sea es como mi mamá, que mi mamá ya no espera nada de mi.” Jair Sánchez

Y es que con este comentario sarcástico, muy al estilo de Jair Sánchez, el tiktoker fue como cerró este capítulo tras dar su polémico comentario sobre la esterilización a la gente pobre.

Pues muchos usuarios aseguraban que Jair Sánchez ya se había encargado de “funarse solo”, ante la ola de comentarios negativos que recibió tras sus opiniones.

Entre los comentarios, había que apoyaba a Jair Sánchez e incluso algunos lo defendieron asegurando que no supo expresarse pero que tenía razón.