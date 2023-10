A poco de que el libro The Woman in Me tuviera su lanzamiento en Estados Unidos, Britney Spears está destapando más de su polémico contenido.

Tras ventilar que abortó a petición de Justin Timberlake, ahora Britney Spears revela a qué edad comenzó a tener relaciones sexuales.

El polémico libro de Britney Speara, The Woman in Me, se venderá muy pronto en México traducido al español.

Nueva y polémica confesión de Britney Spears sobre su vida sexual en The Woman in Me

De acuerdo con el portal People, Britney Spears, de 41 años de edad, nunca entendió por qué su equipo de trabajo se empeñó en presentarla como una “eterna virgen”.

Sobre todo porque Britney Spears comenzó su vida sexual a los 14 años de edad.

“Teniendo en cuenta que tenía tantos fans adolescentes, mis managers y la gente de prensa habían intentado durante mucho tiempo retratarme como una eterna virgen, sin importar que Justin y yo hubiéramos estado viviendo juntos, y yo hubiera tenido relaciones sexuales desde que tenía catorce” Britney Spears

Britney Spears (Agencia México)

A la Princesa del pop le parecía absurdo que sus managers se esforzaran tanto en presentarla como una mujer virgen pese a que tenía 21 años, edad en la que su fama se desbordó.

“¿A quién le importaba si era virgen o no” Britney Spears

Cabe mencionar que su madre, Lynne Spears -de 68 años de edad- ya había ventilado este dato en sus memorias Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World.

No obstante, por varios años la cantante se prestó al juego de sus managers.

En una entrevista brindada en el 2002 a la revista W, aseguró que solo se había acostado con un hombre en su vida.

Y que tuvo que esperar un par de años para entregarse a Justin Timberlake , de 42 años de edad.

Incluso, durante su noviazgo, el exintegrante de NSYNC también aseguró que no tendrían relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio.

Justin Timberlake y Britney Spears en el partido de estrellas de la NBA 2002 (Chris Gardner / AP Photo / AP)

Britney Spears celebra éxito de su vida

De acuerdo con Britney Spears, a pocas horas de su lanzamiento, su libro The Woman in Me se convirtió en el más vendido en la historia.

“¡¡¡Está pasando!!! ¡¡¡Mi libro es de la memorias de celebridades más vendidas en la historia y solo es el día 1!!! ¡¡¡Gracias a los fans que me han apoyado tanto!!! ¡¡¡Los amo a todos !!!” Britney Spears

Cabe mencionar que en México, el libro de Britney Spears se pondrá a la venta el 26 de octubre traducido al español.