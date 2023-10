Si eres fan de Britney Spears pero el inglés no se te da mucho, no te preocupes, su libro The Woman in Me llegará a México en español.

The Woman in Me (La mujer que soy yo), tiene hablando a muchos debido a que a través de él, Britney Spears habla de los episodios más desgarradores de su vida.

Uno de ellos incluye a Justin Timberlake, de actualmente 42 años de edad. La Princesa del Pop no solo tuvo un romance con el cantante, abortó un bebé de él.

Este hecho ha aumentado el interés de la gente y de los fans, por lo acá te decimos cuándo llegará a México.

The Woman in me, el libro de Britney Spears (Britneybook)

¿De qué trata The Woman in Me, el nuevo libro de Britney Spears?

The Woman in Me es la autobiografía de Britney Spears, de 41 años de edad, quien decidió contar su verdad ahora que se liberó de la tutela de su padre.

Entre los temas a abordar en The Woman in Me de Britney Spears está el romance que vivió con Justin Timberlake, relación donde hubo infidelidad y presión psicológica.

Así como el infierno que le hizo sufrir su propio padre, James Parnell Spears -de 71 años de edad- tras casi 14 años de haber controlado sus finanzas, su salud y su vida personal.

Y la movida oportunista de su hermana Jamie Lynn Spears -de 32 años de edad- durante el proceso legal de su custodia.

Britney Spears (Instagram/@britneyspears )

¿Cuánto costará The Woman in Me, el nuevo libro de Britney Spears?

The Woman in Me, el nuevo libro de Britney Spears, tendrá un precio de 329 pesos en formato físico con pasta blanda.

Mientras su versión Kindle tendrá un precio de 169 pesos.

Asimismo se planea lanzar una versión en CD, la cual costará 299 pesos. En Amazon y en librerías Gandhi ya inició la preventa de The Woman in Me.

No obstante, el libro estará disponible en México a partir del 26 de octubre.

Para el lanzamiento de este libro, Britney Spears firmó un contrato con la editorial Gallery Book por aproximadamente 273 millones 780 mil pesos.