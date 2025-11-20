En una entrevista reciente, el actor Kevin Spacey habló de lo que ha pasado tras las acusaciones de agresión sexual en las que se vio envuelto en 2017.

Kevin Spacey señaló que debido a este escándalo, su situación económica está en crisis, al grado que ni siquiera tiene dónde vivir.

Durante una entrevista en The Telegraph, Kevin Spacey dio a conocer que el proceso que enfrentó debido a las acusaciones de agresión sexual mermaron sus ahorros, perdiendo incluso su casa.

Kevin Spacey señala que en estos años tras su salida de House of Cards debido al escándalo sexual, ha tenido una gran cantidad de gastos; pero muy pocos ingresos, lo que lo llevó a vender su casa.

Si bien el actor no ha dejado de trabajar, ya no es tan solicitado y bien pagado como antes, aceptando papeles menores en proyectos de baja cartelera de distintos tipos y géneros.

Señala que es como cuando inició, pues vive en hoteles y Airbnb, en los lugares donde encuentre alguna oferta laboral; señalando que nuevamente se encuentra ahorrando esperando que su situación mejore.

Declarando que aunque se encuentra en una situación difícil, no está “en la calle”, contando con el suficiente dinero para subsistir de forma adecuada.

Lo superas. De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida, cuando simplemente iba donde había trabajo. Todo está guardado y espero que, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo. Kevin Spacey

¿Qué pasó con Kevin Spacey?

Kevin Spacey pasó de ser uno de los actores más cotizados, a uno de los rechazados de Hollywood, debido a una serie de acusaciones de agresión sexual por parte de 30 hombres en 2017.

Aunque Kevin Spacey señaló que todo era falso, eso no evitó que Netflix lo echara de House of Cards, y el restos de estudios dejaran de solicitarlo para sus producciones.

Si bien fue absuelto de todos los cargos en 2023, luego de un juicio de un mes, todo el proceso previo fue el que mermó la imagen y finanzas del actor.

Esto a pesar que en realidad nunca dejó de trabajar, al aparecer en varias películas pequeñas y medianas a lo largo de estos 8 años.