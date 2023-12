Kevin Spacey aún no perdona a Netflix y reaparece para jurar que House of Cards puso en el mapa a la famosa plataforma de streaming.

El actor Kevin Spacey -de 64 años de edad- reapareció como acostumbra en plena Navidad para lanzar un nuevo video en el que despotrica contra Netflix.

Pues sin más Kevin Spacey volvió a aparecer como Frank Underwood para lanzar su mensaje y “decir algunas verdades” ante sus fans.

Kevin Spacey (JUSTIN TALLIS / AFP)

Netflix no existiría sin House of Cards y Kevin Spacey, así lo aseguró el actor

El actor Kevin Spacey regresó con un mensaje de Navidad, en el que sin más se fue en contra de Netflix.

Empresa que despidió a Kevin Spacey cuando surgieron las acusaciones en contra del actor mientras era parte el elenco de House of Cards

A lo que Kevin Spacey aseguró que la famosa plataforma de streaming Netflix no existiría sin él.

Pues el actor ganador de un Oscar, Kevin Spacey argumentó que si él no hubiera protagonizado House of Cards la plataforma de Netflix no se hubiera dado a conocer.

“Porque no creo que haya ninguna duda de que Netflix existe gracias a mí. Los puse en el mapa y ellos intentaron enterrarme a mí. Es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo solo por acusaciones, acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas”. Kevin Spacey

Esto luego de que en julio de este año 2023, Kevin Spacey fue declarado inocente en Reino Unido de los cargos de agresión sexual a cuatro hombres.

Así como en 2022, Kevin Spacey salió bien librado de la sentencia en Nueva York que determinó que no abusó sexualmente del también actor Anthony Rapp -de 52 años de edad-.

Kevin Spacey (Agencia México)

Kevin Spacey le asegura a Netflix que está de regreso “más grande” que nunca

Kevin Spacey no solo demostró que no ha perdonado a Netflix al jurar que House of Cards la puso en el mapa, sino que también que está de regreso en su mejor momento.

Esto luego de que el ex conductor de Fox News quien casualmente fue despedido este año, Tucker Carlson -de 54 años de edad- aparece entrevistado en el video al propio Kevin Spacey.

Pues entre comentarios Tucker Carlson le dice a Kevin Spacey: “de hecho, intentaron matarte” hablando de Netlix.