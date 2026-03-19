El actor Kevin Spacey ha alcanzado un pacto extrajudicial en Londres, Inglaterra con el que frena de manera definitiva el juicio civil en el Tribunal Superior por agresión sexual.

Kevin Spacey era señalado por tres hombres de agresión sexual en distintos momentos entre el año 2000 y 2013

Frena Kevin Spacey juicio por agresión sexual tras pacto extrajudicial

Medios londinense han confirmado que el actor Kevin Spacey logró frenar el juicio civil por agresión sexual, tras pacto extrajudicial.

Con ello, el Tribunal Superior de Londres notificó que el juicio civil de Kevin Spacey fue cancelado por lo que ya no será necesaria la cita en el banquillo programada para octubre 2026.

Dicho pacto extrajudicial se da luego que ambas partes alcanzaron un acuerdo, cuyos términos no fueron revelados.

Por lo que se desconoce los detalles económicos, así como las condiciones específicas de los términos del pacto extrajudicial que logró el interprete Kevin Spacey.

Kevin Spacey es declarado “no culpable” de los delitos sexuales que enfrentaba en Reino Unido (Gabriel Cabello/SDPnoticias)

¿De qué se le acusaba a Kevin Spacey? Tres actores lo denunciaron por agresión sexual

En este juicio que logró Kevin Spacey frenar, al actor se le acusaba de agresión sexual durante el periodo se desempeñó como director artístico del teatro Old Vic en Londres, entre 2004 y 2013.

Las víctimas se trataba del actor Ruari Cannon quien reveló su identidad y afirmó haber sido agredido sexualmente por Kevin Spacey en 2013

Mientras que las otras dos víctimas de Kevin Spacey eran dos hombres identificados con las siglas LNP y GHI, acusaba al acto de abuso sexual en distintos periodos de tiempo durante su estadía en Londres.