Britney Spears se encuentra muy feliz debido a que su libro biográfico, The Woman in Me, se está vendiendo como si fuera pan caliente.

Esto porque Britney Spears abrió su corazón y mediante The Woman in Me está contando los episodios más desgarradores de su vida.

La cantante Britney Spears, de 41 años de edad, destapó las mentiras que sus managers construyeron para llevarla a la cima de la fama.

Así como habla de su vida personal, especialmente de su romance con Justin Timberlake, de 32 años de edad, quien hoy es “el hombre más odiado” en Estados Unidos.

Además de los abusos que sufrió de parte de su padre, quien por casi 14 años, tiempo en que estuvo bajo su custodia.

Si eres fan de La princesa del pop, debes saber que su libro ya está disponible en México, este tiene un precio de 329 pesos en formato físico con pasta blanda.

Britney Spears y Justin Timberlake (MARK J. TERRILL / AP)

Britney Spears enseña el trasero tras el éxito de The Woman in Me

Segura de que en México The Woman in Me también será un éxito, Britney Spears continúa celebrando, ahora lo hace de una forma muy particular.

Britney Spears se desnudó; sí, sin miedo a la censura la cantante se quitó la ropa y enseñó el trasero a través de su cuenta de Instagram.

A través de la red social fans pueden ver a la artista desnuda en la playa. No está claro quién le tomó la fotografía.

Britney Spears desnuda (@britneyspears / Instagram)

¿Cuánto ganará Britney Spears por su libro The Woman in Me?

Britney Spears ganará mucho dinero por revelar sus más íntimos secretos en el libro The Woman in Me.

De acuerdo con TMZ, Britney Spears recibió un anticipo de 12,5 millones de dólares (226 millones 800 mil pesos mexicanos). Asimismo ella obtendrá 25% de las ganancias netas.

En su primer día de lanzamiento en Estados Unidos, el libro The Woman in Me vendió 400 mil copias; no obstante, se espera que éste supere el millón.

Debido a que las ventas siguen sumando, Britney Spears está dando por hecho que su libro se convertirá en la biografía más vendida de la historia, ¿será?