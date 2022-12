La novia doctora de Leonardo García, alertó por medicamentos que toma Andrés García pues consideró que no eran los adecuados ni las dosis correctas y podrían perjudicar su salud.

En medio de la controversia por el estado de salud de Andrés García de 81 años de edad, Flaminia Villagrán, novia doctora de Leonardo García, salió a defender a su pareja al señalar que él actor si se ha encontrado al pendiente de su padre.

Tras los ataques que ha sufrido Leonardo García de 49 años de edad, Flaminia Villagrán 40 años de edad reveló que el actor si se mantiene al pendiente del estado de salud Andrés García, contrario a lo que ha dicho Margarita Portillo.

En las últimas semanas Andrés García se ha encontrado en medio de la controversia luego de que su salud se ha visto mermada tras ser diagnosticado con cirrosis y luego de que sufrió una sobredosis de cocaína.

Tras la controversia generada, Leonardo García compartió un comunicado en el que arremetió en contra de Margarita Portillo y puso en duda los cuidados que le han brindado a Andrés García.

Andrés García salió a defender a Margarita Portillo y criticó a Leonardo García por las acusaciones que había hecho y dejó en claro que es su hijo quien se ha alejado de él.

En entrevista con Ventaneando Flaminia Villagrán, músico y medica cirujana guatemalteca, salió en defensa de Leonardo García con quien mantiene una relación.

La pareja se conoció en Acapulco en mayo de este año, por lo que Flaminia Villagrán señala que ha sido testigo de la relación entre Leonardo García y Andrés García.

Flaminia Villagrán destacó que pudo convivir tanto con Andrés García, Margarita Portillo y su hijo durante las fechas de semana santa.

En su conversación, Flaminia Villagrán confesó que se sintió preocupada al ver los medicamentos que se tomaba Andrés García pues consideró que deberían de estar más regulados.

Flaminia Villagrán destacó que había algunos medicamentos que ella considera que no se los debería tomar Andrés García y menos en las dosis que lo hacía ya que podría ser peligroso para su salud.

“Si había un par de medicamentos que yo considero que no debería de haber estado tomando en las dosis que estaba tomando y en la manera en la que se los estaban administrando, me preocupó muchísimo cuando lo vi”

Como le preocupó la situación, Flaminia Villagrán reveló que incluso platicó con Andrés García y su familia sobre lo peligrosos que era, pero no le hicieron mucho caso.

“Incluso me senté con él a platicar, les hable de lo riesgoso que era y que no tendría que ser así. Pero ya sabes, uno no se puede meter más de lo que me permiten”

Flaminia Villagrán