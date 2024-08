Tras el final de la segunda temporada de House of the Dragon, GQ lanzó una entrevista con Kit Harington, donde el actor habla de Jon Snow y el desenlace de Game of Thrones.

Esto luego que el final de la segunda temporada de House of the Dragon le trajo a muchos fans reminiscencias del último capítulo de Game of Thrones.

Kit Harington aclaró algunas cosas sobre la última temporada de la serie protagonizada por Jon Snow, así como su relación con el personaje tras tantos años.

Del cual poco a poco se fue cansando, cosa que posiblemente afectó en los últimos episodios del show.

Jon Snow (HBO)

Kit Harington reconoce problemas con el final de Game of Thrones pues estaba cansado de Jon Snow

En la entrevista con GQ, Kit Harington menciona que ya para el final de Game of Thrones, estaba cansado de todo lo relacionado con Jon Snow.

Kit Harington señala que sólo quería terminar con todo lo relacionado a Game of Thrones para hacer otra cosa.

Afirma que en las escenas de la temporada final se le ve cansado y distante, pues ya no tenía la energía para seguir en el mundo de Westeros.

No obstante, también aclara que el decepcionante desenlace de Game of Thrones también se debió a malas decisiones creativas.

Con elecciones que no funcionaron al final del día y que contribuyeron al decepcionante resultado que hizo enfadar a todos los fans.

“Creo que si hubo algún fallo en el final de Juego de Tronos, es que estábamos todos tan cansados ​​que no podríamos haber seguido más tiempo. Así que entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y quizás estoy de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera otra alternativa. Miro fotos mías en esa temporada final y parezco exhausto. Parezco agotado. No tenía otra temporada más en mí. Todos tienen derecho a su opinión. Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas decisiones interesantes que no funcionaron del todo”. Kit Harington

Jon Snow, protagonista de la serie Juego de Tronos (HBO)

Kit Harington ya había advertido el desastre del final de Game of Thrones

Algo curioso es que hace precisamente 5 años, el mismo Kit Harington hizo una pequeña advertencia sobre el final de Game of Thrones.

En una entrevista para Pop Buzz le pidieron a Kit Harington que describiera en una palabra la temporada final de Game of Thrones, a lo que dijo “Decepcionante”.

Aunque en ese momento se vio como una broma, en retrospectiva muchos fans consideraron que era un aviso de lo que venía.

Pues la Temporada 8 de Game of Thrones es considerada la peor de la franquicia (junto a la segunda de House of the Dragon), y su final uno de los más “decepcionantes” en al historia de la televisión.

Con información de GQ.