Para la familia de Ozzy Osbourne, esta es una Navidad diferente, pues será la primera que pasarán sin el famoso cantante, luego de su muerte en julio de 2025.

Quien dio algunos detalles de su celebración de Navidad fue Kelly Osbourne, la hija de Ozzy Osbourne, durante una breve entrevista.

Familia de Ozzy Osbourne (Especial )

¿Cómo será la Navidad de la familia de Ozzy Osbourne?

Platicando con The Sun, Kelly Osbourne señaló que en esta ocasión, la Navidad en la familia de Ozzy Osbourne será diferente, pues tratarán de pasarla bajo las tradiciones inglesas.

De acuerdo con sus palabras, toda la familia se reunirá en la residencia que tiene Sharon Osbourne en Buckinghamshire, donde vive desde la muerte de Ozzy Osbourne.

En total serán alrededor de 14 personas, las cuales se vestirán con pijamas que combinen, se darán regalos denominados “crackers” que se rompen al tirarlos, revelando su contenido.

Además de que verán el discurso del Rey Carlos III, durante el día 25 de diciembre, como muchas personas en Inglaterra lo acostumbran desde la época de la Reina Isabel II.

Siendo algo bastante tradicional y tranquilo, tratándose de dejar de lado un poco el ajetreo por la muerte de su padre hace poco más de 6 meses.

Ozzy Osbourne Navidad (@ozzyosbourne)

Kelly Osbourne quiere una Navidad donde no llore por Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne señaló que este encuentro será bastante emotivo, por lo que tratará de no llorar en Navidad por la muerte de su padre, Ozzy Osbourne.

Como ya mencionamos, esta es la primera Navidad que la familia de Ozzy Osbourne pasa sin el cantante, lo cual podría afectarlos de distintas maneras; sobre todo si tomamos en cuenta que es una familia muy unida.

La misma Kelly Osbourne señaló en Instagram que hace lo mejor que puede para superar la muerte de su padre, viviendo ahora para su familia y compartiendo las cosas felices de su vida con sus seguidores.

Muchos fans han salido a consolar a Kelly Osbourne, recordando que de sus 6 hijos e hijas, ella era la más cercana a Ozzy Osbourne.