A casi un año de su muerte, Ozzy Osbourne se prepara para volver como un avatar de IA, el cual podrá interactuar y hablar con el público como si fuera el propio cantante de heavy metal.

Contrario a lo que muchos pensarían, este avatar de IA de Ozzy Osbourne cuenta con el apoyo total de la familia del fallecido músico, siendo algo oficial y no una iniciativa sin licencia.

Ozzy Osbourne (REUTERS/Russell Cheyne)

Familia de Ozzy Osbourne se alió con una empresa de IA para el avatar

El anuncio del avatar de IA de Ozzy Osbourne fue hecho por Sharon y Jack Osbourne, esposa e hijo del fallecido cantante, durante la Licensing Expo 2026 en Las Vegas.

Para lograr este proyecto, la familia de Ozzy Osbourne se alió con Hyperreal, una empresa dedicada a desarrollar esta clase de avatares de IA de personalidades.

La cual anteriormente creó un avatar de Stan Lee, el legendario escritor de Marvel Comics, el cual murió en 2018.

Dicha presentación digital de Stan Lee fue colocada en la San Diego Comic Con de 2025, donde pudo hablar y responder preguntas de algunos asistentes.

La idea es que que Ozzy Osbourne se desenvuelva casi igual que el avatar de Stan Lee, solo que en un contexto diferente al de las convenciones de cómics.

Ozzy Osbourne (EFE)

Avatar IA de Ozzy Osbourne podría ser usado incluso en comerciales

Al parecer, la idea del avatar IA de Ozzy Osbourne va más allá de presentarse en eventos especiales; también que sea usado en diversos proyectos.

Sharon Osbourne mencionó que el avatar IA de Ozzy Osbourne contará con el “ADN digital” del cantante; tendrá su voz, imagen y movimiento; lo que da posibilidades infinitas.

Por su parte, Jack Osbourne señaló que incluso podría participar en comerciales, decirle al avatar lo que quieres e insertarlo en un comercial sin problemas.

Aunque de momento la idea es llevar el “prototipo” a todo el mundo; todo indica que la familia de Ozzy Osbourne ya está pensando en todas las implicaciones.