La vida de Noelia -de 44 años de edad- ha sido complicada. En 2015, la cantante reveló haber sido abusada sexualmente por su padrastro.

Hecho que conocía su mamá, Yolandita Monge, pero también el cantante Ricardo Montaner.

De acuerdo con Noelia, su mamá Yolandita Monge sabía lo que ocurría, no hizo nada para frenarlo y además participó en él, mientras que Ricardo Montaner fue testigo.

“(Mi padrastro) me obligó a ir vestida de cierta manera a un concierto del señor Ricardo Montaner, que es otro demonio más del clan, se viste de cristiano, pero es una malísima persona, porque fue testigo de muchas cosas y no hizo nada”

Acusación que hasta el momento Yolandita Monge -de 68 años de edad- y Ricardo Montaner -de 66 años de edad- no han enfrentado.

En un episodio del programa El Minuto que cambió mi destino, Noelia lanzó fuertes acusaciones contra su mamá, Yolandita Monge.

Noelia la acusa de haberla querido obligar a tener relaciones sexuales con ella y Carlos ‘Topy’ Mamery, quien en aquel entonces era pareja de Yolandita Monge.

“Querían que tuviera sexo con todos ellos, como swinger”, revela la cantante Noelia, quien dice haberse enterado a través de su novio de aquel entonces.

“Yo no quise acostarme con ellos tres, (su novio, padrastro y su mamá), ser swingers. Porque no quise hacer lo que ellos querían obligar a hacer”

Esto la hizo decidir terminar con “la secta” aunque no fue nada fácil, ya que su mamá y su padrastro controlaban su vida y su carrera .

“Yo solo quería mi pasaporte, mi acta de nacimiento y el contrato con la disquera e iban a llamar a la policía como si me lo estuviera robando”, recordó Noelia.

“El contador (que también trabajaba con Ricardo Montaner) no me quería dar mi pasaporte, tenía todos mis papeles, me dijo que hasta el día que me muriera él se iba a encargar de destrozarme”

Noelia