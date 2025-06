A través de su cuenta oficial en Instagram, La Divaza informó que sufrió un accidente del que no recuerda nada.

La Divaza compartió en las historias de su cuenta oficial en Instagram que sufrió un accidente del que no recuerda nada.

“Mi mami no hubiese querido esto”, escribió La Divaza junto a una foto donde se le ve sosteniendo una bolsa de hielos contra su rostro golpeado.

El influencer publicó estas historias en la noche del pasado martes 10 de junio de este 2025; sin embargo, no dio muchos detalles sobre lo sucedido.

Pues, como se mencionó anteriormente, el influencer dijo no recordar nada más que recibir asistencia tras el golpe.

“No me acuerdo de nada, solo me dicen que me caí de frente. Solo me acuerdo de la gente ayudándome a levantar”

La Divaza