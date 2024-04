La cirugía de La Wanders Lover -de 40 años de edad- no pudo retirar todos los polímeros de sus glúteos y ella explica cómo fue el procedimiento.

Yared Licona, conocida como La Wanders Lover, se sometió hace unos días a una cirugía para que le retiraran polímeros de los glúteos.

La modelo y comediante explica que no sabía que tenía polímeros, hasta que su médico le reveló que debía someterse a una cirugía.

¿Qué le pasó a la Wanders Lover? A Yared Licona le amputaron parte de sus glúteos y no se siente la misma

El 26 de marzo, La Wanders Lover ingresó al quirófano para que le retiraran polímeros de los glúteos y sigue en recuperación.

En entrevista con De Primera Mano, La Wanders Lover confesó que no pudieron retirarle completamente los polímeros del los glúteos.

“Ha sido un proceso super doloroso, traigo todavía unos drenes en cada glúteo y la verdad que he sufrido muchísimo (…) fueron 6 horas de cirugía y me enseñó que los polímeros estaban tocando el músculo”

El médico de La Wanders Lover le pudo retirar el 70% de los polímeros, pero vivirá de por vida con el resto de este material.

“Me dijo que entraría a cirugía y que iba a quitar un 50 (de polímeros) afortunadamente me quitó el 70, con el otro 30 tengo que aprender a vivir, porque ya es una enfermedad”

La Wanders Lover tendrá que aprender a vivir con el síndrome de Asia, el cual es una reacción autoinmune o inflamatoria atribuida a una sustancia extraña al organismo.

Después de una dolorosa cirugía de 6 horas y una larga recuperación, La Wanders Lover tendrá que vivir siempre con polímeros y acudir al reumatólogo una vez al mes.

La Wanders Lover explicó que desde los 23 años se ha sometido a diversas cirugías estéticas, por lo que ignora en cuál de estas le colocaron polímeros.

“Eso es lo malo, que no sé quién fue, piensa que yo sé quién fue (el que le inyectó polímeros) no tengo noción de quién habrá sido, porque yo he tenido muchísimas cirugías”

La Wanders lover