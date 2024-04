La salud de La Wanders Lover encendió alarmas luego de que se compartiera que se sometería a una cirugía debido a que le inyectaron polímero, pero ¿qué le amputaron a Yared Licona?

A inicios del 2024, La Wanders Lover -de 40 años de edad-, reveló que debido a diversos síntomas y a estudios clínicos, se enteró que un cirujano le inyectó polímeros.

Ahora tras haber consultado a varios especialistas, Yared Licona, conocida como La Wanders Lover, reapareció a poco más de una semana de la cirugía donde le amputaron una parte de su cuerpo.

Por otra parte, la modelo se sinceró diciendo que le está costando trabajo verse sin aquella parte del cuerpo que tuvieron que amputarle, además de que su físico es su medio de trabajo.

Te contamos qué parte del cuerpo le amputaron a La Wanders Lover y lo que piensa sobre esta modificación a su físico.

La Wanders Lover, Yared Licona, sorprendió al revelar que se sometería a una cirugía para quitarse los polímeros que le inyectaron en el glúteos.

Y es que más allá del proceso médico, la modelo externó su preocupación al que diversos especialistas le dijeron que tendrían que amputarle todos los glúteos.

Sin embargo, contó que encontró a otro médico que le sugirió una alternativa, en la que se descartó la amputación completa de los glúteos.

En una plática dada por La Wanders Lover a reporteros incluída Berenice Ortiz, reveló que al final le amputaron “la parte de arriba” de los glúteos, siendo un total de cuatro dedos.

La modelo externó su felicidad al compartir que luego de seis horas de operación, resultó que el médico reconstructivo pudo quitar 70 por ciento de los polímeros , aunque sí tuvo que amputar parte de sus glúteos.

Por otra parte, Yared Licona aceptó el hecho de que al tener todavía 30 por ciento de polímeros en su cuerpo, tendrá que tomar medicamento de por vida para controlar los síntomas de tener esto en sus glúteos.

La Wanders Lover contó que los síntomas que la llevaron a darse cuenta de los polímeros fueron:

La Wanders Lover compartió que le amputaron la parte de arriba de sus glúteos, situación que le está causando un complejo por el cambio que tuvo su físico.

Pese a las críticas que esto podría llevar, La Wanders Lover reconoció que no se siente bien al verse al espejo sin una parte de sus glúteos, pues ella se sentía agusto con ese físico.

Por otra parte, señaló que se siente acomplejada, pues aunque solo le amputaron una parte, ella tiene la sensación de que no tiene glúteos.

Ante el cuestionamiento de una reportera a acudir al psicólogo, apuntando a obsesión por las cirugías estéticas, Yared Licona negó haber pensado en ir a terapia, pues dijo que no lo cree necesario.

“No te voy a decir que no me voy a hacer ninguna cirugía, porque me gustan (...) No tanto ir con el psicólogo, de chica sí sentía complejo porque no tenía busto, pero ahora no, lo hago por verme bien, no estoy jugando con esto, no he pensado en irme a tratar con un psicólogo, me encanta cómo me veo, pero me gusta más una cinturita, muchas bubies, con nalgas y así, pero no sé, igual lo tengo que tratar”.

La Wanders Lover, modelo.