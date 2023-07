La Casa de los Famosos México es más ruda que Big Brother por una delicada razón, dice Raquel Bigorra.

En 2005, Raquel Bigorra participó en Big Brother VIP, por lo que tenía experiencia en este tipo de reality shows y sabía a lo que se enfrentaría en La Casa de los Famosos México.

Raquel Bigorra fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, mientras que en Big Brother duró más tiempo en el programa; pues fue la décima en salir.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Raquel Bigorra -de 49 años de edad- asegura que disfruta más La Casa de los Famosos México afuera que adentro.

Pero hay un detalle que alarma a Raquel Bigorra, pues asegura que en La Casa de los Famosos México es más “peligrosa” que Big Brother.

La conductora Raquel Bigorra está feliz de estar afuera y poder hablar de La Casa de los Famosos México desde la comodidad de su sillón.

“Adentro estuvieron muy duros los cocolasos (...) Era imposible no estar triste, te quitan todo”

Raquel Bigorra cuenta que cuando Poncho de Nigris la llamó “mueble”, fue cuando entendió el juego y se comenzó a defender.

“Cuando me dice eso Poncho, atrás se voltea y bajito me dice el muy canijo: ‘es show, es show’ pero cuando yo se lo dije, ya no le gustó”

Raquel Bigorra