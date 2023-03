Ahora que Arturo Carmona abandonó La Casa de los Famosos 3, el actor regresó a la realidad y se enteró de todo lo que se dijo y no se dijo de él dentro del reality show de Telemundo.

Así como se enteró que está siendo severamente criticado por la actitud machista que tuvo respecto a su romance con Dania Méndez, de 31 años de edad, dentro de La Casa de los Famosos.

Y es que audiencia reprobó que Arturo Carmona, de 46 años de edad, celara a la influencer con todos los hombres de La Casa de los Famosos, simplemente porque la joven les hablaba o los abrazaba según la situación y sin intenciones ocultas.

Por lo que hoy el actor desea limpiar su imagen pues se siente arrepentido de lo que proyectó durante el juego.

Arturo Carmona (@arturo.carmona / Instagram)

Arturo Carmona pide perdón por su mala actitud en La Casa de los Famosos

A través de sus historias de Instagram, Arturo Carmona dice estar bien tras su salida del polémico reality show, la cual se da en el momento ideal.

Así como se disculpa con sus seguidores: “Perdón si los hice sufrir, perdón si no me di cuenta de muchas cosas”, dice y asegura que nunca hablará mal de nadie aunque no específica de quién o a qué se refiere.

“Lo aprendido empieza desde ya… Me he enterado de muchas cosas entonces eso me alimenta para que tome las mejores decisiones”, advierte y pide tomarlo de ejemplo para evitar cometer errores.

Arturo Carmona (@arturo.carmona / Instagram)

Arturo Carmona muestra su six-pack

Y una vez que acepta que su actitud no fue la mejor dentro de La Casa de los Famosos y que por ende muchas personas se quedan con la mala imagen que se creó, en un intento desesperado, Arturo Carmona intenta desviar la atención.

Con el argumento de qué bajó varios kilos dentro del programa de Telemundo, pues actualmente pesa 86, muestra su torso desnudo e inevitablemente su six-pack arranca uno que otro suspiro.

¿Cuántos kilos creen que bajé?, pregunta a sus seguidores a la par que se baja un poco, solo un poco, los boxer.