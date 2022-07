El creador de contenido mexicano Kunno, compartió a través de sus redes sociales, que contrajo Covid-19.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde Kunno de 22 años, expuso que, tras algunos problemas de salud, optó por hacerse pruebas de Covid-19.

En sus historias en la red social relató que, pese a que dio negativo a las dos primeras pruebas, el 6 de julio, una de ellas resultó ser positiva.

Recordemos que Kunno está nominado en algunas categorías de los premios MTV Miaw y no solo eso, el incluencer iba a ser el conductor del esperado evento, junto a la reina del Carnaval de Veracruz Yeri MU.

Kunno (@papikunno / Instagram)

Cabe señalar que Kunno no podrá ingresar nisiquiera a la Pink Carpet, debido al protocolo del evento.

Pese a ello, Kunno dejó saber que ya se está tratando, acudió al médico y está tomando las medicinas que le recetó.

Aunque el creador de contenido lamentó no poder formar parte del evento, también se resignó a guardar reposo y enterarse de todo lo que ocurra en él, a través de sus redes sociales, desde casa.

“Aunque ya me estoy tomando mis medicinas, no habrá nada que me ayude más que descansar porque la salud es primero”, compartió Kunno.

Kunno y Yeri Mua en los MTV Miaw 2022 (@papikunno)

¿A qué categorías estaba nominado Kunno en los MTV Miaw?

Los MTV Miaw de este año, iban a ser muy especiales para Kunno, pues se desempeñaría como el conductor, lo que significaría todo un reto para el tiktoker, emoción que compartió a través de las redes sociales, a penas de anunció la noticia.

Kunno (@papikunno/Instagram)

Sin embargo, Kunno no solo iba a conducir los MTV Miaw, también estaba nominado a las siguientes categorías:

Icono Miaw:

Iamferv

Martinez Twins

Jimena Jimenez

Daniela Rodrice

Darian Rojas

Kunno

Kimberly Loaiza

Domelipa

Colaboraciones inesperadas y algunas que todos amamos ver:

Ibai x Juan Guarnizo x Auron Play

RobeGrill x Rosalia

Bella Poarch x Anitta

Iamferv y James Charles

Kevlex + Augusto Gimenez + Elio Leiros

Kunno x Pocho de Nigris

Carol Castro + Fer Duran + Sofia Mata

Mientras tanto, los fanáticos de Kunno permanecen a la expectativa de su salud.