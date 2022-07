Kunno es uno de los influencers más conocidos y criticados de redes sociales, por lo que al acudir al Carnaval de Veracruz, sufrió el desprecio de sus fans y lo corrieron con groserías.

Guillermo Kunno, verdadero nombre del también tiktoker, reveló en un en vivo, que durante su visita a Veracruz, para apoyar la coronación de su amiga Yeri Mua, fue víctima de groserías y malos tratos.

Narra que estuvo en uno de los carros alegóricos que recorrieron el Carnaval de Veracruz y hubo gente que le hizo señas obscenas y le gritaban insultos.

“En el público recibí muchos insultos y agresiones (...) sí hubieron varias personas que me pitaron el dedo, que me gritaban pu... que me gritaban j...y yo la neta no me lo aguanté”

Kunno