Nuevamente Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, se convirtió en blanco de críticas ahora por ser grosera con la novia de su hijo.

Y es que Kimberly Flores, de 33 años de edad, ignoró a la novia de su hijo en la fiesta de cumpleaños de éste, por lo que fue tachada de “suegra tóxica”.

Esto no le gustó a Kimberly Flores, quien a través de un en vivo con sus seguidores reveló si tiene o no un problema con su nuera.

Kimberly Flores (@kimfloresgz / Instagram)

¿Kimberly Flores es mala suegra?

La esposa de Edwin Luna, de 35 años de edad, acepta que es una mamá sobre protectora; sin embargo, no significa que no quiera que su hijo no tenga novia o que no quiera a su novia, a quien solo ha visto una vez.

Así como Kimberly Flores argumenta que pasaron cosas en la fiesta que la gente desconoce, pero no dará detalles.

Por lo que solo quiere dejar claro que la novia de su hijo le parece muy linda y no le cae mal ni tiene nada en su contra, pero… además de que le fue raro ver a su hijo besar a una mujer, sí hay cosas que no le gustan.

“Ya saben, un día están bien, un día están mal, están en la edad, así que no empiecen con esas coas de mala suegra, es un noviazgo de niños”, señala la también influencer.

Kimberly Flores y sus hijos (Kimberly Flores Facebook @Kimberly Flores)

Kimberly Flores niega ser mala suegra

Una vez que aclaró que la novia de su hijo no le cae mal pues la considera un amor de niña, Kimberly Flores insistió a sus seguidores que no la tachen de mala suegra porque no lo es, es mas, ni siquiera está cercana a tener una nuera de verdad…

“Mala suegra ya cuando nuestros hijos tengan una vida, unos 30, ya tengan hijos, eso es un noviazgo de niños, ¿me explico?”, dijo un tanto fastidiada.

Y finalmente, aseguró que su hijo quiere muchísimo a su novia y que ella misma ve que él la deje en su casa aunque viva a dos cuadras, ya que ante todo está la seguridad.